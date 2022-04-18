Kızılay'dan 50 aileye Ramazan yardımı

VARTO, MUŞ (İHA) - MUŞ (İHA) – Muş'un Varto ilçesinde Kızılay tarafından maddi durumu iyi olmayan 50 aileye gıda yardımı yapıldı.

Kızılay Varto Şube Başkanı Hamza Sezgin Yonat, ilçeye bağlı 99 köy ve 50 mezra ile 7 mahalledeki maddi durumu iyi olmayan dul ve yetimlere giyim kolilerini teslim ettiklerini hatırlatarak, "Bunun yanında Ramazan ayı içerisinde 200 aileye ise nakit yardımında bulunduk. Bu gün ise ilçemizde gerçek mağdur ve ihtiyaç sahibi bulunan 50 ailemize gıda ve kavurma yardımı dağıtımı yaptık. Ramazandan sonra da genel merkezimizden bize aktarılacak yardımlaşanımızı vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalışacağız. Bu konuda emeği geçen herkese Vartolular adına teşekkür ederim" diye konuştu. - MUŞ