Kızılay, Cizre'de ihtiyaç sahibi ailenin evini onararak bayrama hazırladı - Haberler

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Kızılay, Cizre'de ihtiyaç sahibi ailenin evini onararak bayrama hazırladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kızılay, Cizre'de ihtiyaç sahibi ailenin evini onararak bayrama hazırladı

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Cizre ilçesi Türk Kızılay Şubesi ekipleri, Ramazan ayı yardımları çerçevesinde yardım kolisi dağıttıkları sırada tespit ettikleri ailenin evini onararak bayrama hazırladı.

ŞIRNAK (İHA) - ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Cizre ilçesi Türk Kızılay Şubesi ekipleri, Ramazan ayı yardımları çerçevesinde yardım kolisi dağıttıkları sırada tespit ettikleri ailenin evini onararak bayrama hazırladı.

Cizre ilçesi Dağ kapı Mahallesi'nde Ramazan ayı yardımlarını yapan Türk Kızılay gönüllüleri, tespit ettikleri ihtiyaç sahibi bir vatandaşın evini tadilattan geçirdi. Evin iç duvar boyama işlerini yapan gönüllüler, bağışçılardan aldıkları boya malzemeleri ile evi elden geçirdi. Türk Kızılay Cizre koordinatörü Zeynel Em, Ramazan ayı yardımlarını Cizre'nin dört bir tarafına dağıttıklarını söyledi. Em, "Bu yardımları dağıtırken denk geldiğimiz ailelerden bir tanesi de Halil amcamızın eviydi. Evine misafir olduğumuz zaman fark ettik ki Halil amcanın evi fiziksel şartları çok zayıf kalmıştı. Bizler Kızılay gönüllüleri olarak bir hazırlık yaptık. Evin badanasını, boyasını temizliğini ve bayrama hazırlığını üstlendik. Bugün 20 gönüllümüz ile beraber burada amcamızın evini derlenip toparlanması, bayrama hazırlanması için yardımcı oluyoruz. Bu yardım çalışmalarında bize destek olan gönüllerimiz başta olmak üzere şubemizin destekçilerine ve bütün hayırseverlere teşekkür ederiz" dedi. - ŞIRNAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan, Kızılay, Şırnak, Türk, Yerel, Haberler

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