- Kızılay, Çad'da binlerce aileye kurban eti dağıtacak

NCAMENA - Hayırseverlerin kurban emanetini alan Kızılay, Orta Afrika ülkesi Çad'ın başkenti Ncamena'da kurban kesimine başladı. Kesilecek bin 200 büyükbaş hayvan binlerce aileye dağıtılacak.

Dünyanın en yoksul ülkelerinden ve geçtiğimiz ay hükümet tarafından acil durum ilan edilen Çad'da kurban kesimleri başladı. Hayırseverlerden alınan kurban vekaletleri, başkent Ncamena'de üç farklı bölgede kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Veteriner hekim kontrolünde İslami şartlara uygun kesimi yapılan hayvanlar, gerekli işlemlerin ardından tek tek paketlenerek ülke genelinde binlerce kişiye dağıtılacak.

"Kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız"

Orta Afrika ülkesi Çad'a gelerek yardım çalışmalarını yürüten Türk Kızılay yöneticilerinden İlyas Yıldırım, "Kurban Bayramı için başkent Ncamena'deyiz. Bayram namazının ardından üç ayrı bölgede kesim çalışmalarımıza başladık. Kesim çalışmalarının yapıldığı alandayız. 3 gün boyunca kesimlerimiz devam edecek. Bin 200 büyükbaş hayvan kesimi yapılacak. Hayırsever 8 bin 400 vatandaşımızın kurbanlarını burada kesip, ihtiyaç sahibi Çadlılara, Kamerun'dan ve diğer ülkelerden buraya mülteci olarak sığınmış ve kamplarda yaşayan göçmenlere dağıtacağız. Bağışlarını yapan vatandaşların emanetlerine gözümüz gibi bakıyoruz" ifadelerini kullandı.