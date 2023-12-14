Kızılay Bilecik şubesi, başvuru yapan her ailenin kapısını çalıyor.

Kızılay Bilecik şubesine gelerek, yardım talebinde bulunan ve bunun üzerine başvuru yapan her aile, Kızılay Gönüllüleri tarafından ihtiyaçları karşılanıyor. Kızılay Gönüllüleri, ailelerin evine giderek sosyal incelemelerde bulunuyor. Yapılan incelemeler sonrasında, ailenin karşılanabilecek ihtiyaçları karşılanıyor. Kızılay, bu soğuk kış günlerinde de her evin kapısına bir yardım bırakmaya devam ediyor. - BİLECİK