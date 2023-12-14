Kızılay Bilecik Şubesi, Başvuru Yapan Her Ailenin Kapısını Çalıyor
Kızılay Bilecik şubesine gelerek yardım talebinde bulunan ailelerin ihtiyaçları karşılanıyor. Kızılay Gönüllüleri, ailelerin evine giderek sosyal incelemelerde bulunuyor ve ihtiyaçları tespit ediyor. Kızılay, soğuk kış günlerinde de yardımlarını sürdürüyor.
Kızılay Bilecik şubesi, başvuru yapan her ailenin kapısını çalıyor.
Kızılay Bilecik şubesine gelerek, yardım talebinde bulunan ve bunun üzerine başvuru yapan her aile, Kızılay Gönüllüleri tarafından ihtiyaçları karşılanıyor. Kızılay Gönüllüleri, ailelerin evine giderek sosyal incelemelerde bulunuyor. Yapılan incelemeler sonrasında, ailenin karşılanabilecek ihtiyaçları karşılanıyor. Kızılay, bu soğuk kış günlerinde de her evin kapısına bir yardım bırakmaya devam ediyor. - BİLECİK