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Kızılay Ağrı Şubesi Ramazan'da İhtiyaç Sahiplerine Yardım Ulaşıyor

Kızılay Ağrı Şubesi Ramazan'da İhtiyaç Sahiplerine Yardım Ulaşıyor
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Kızılay Ağrı Şube Başkanlığı, Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımları yaparak iftar sofraları kuruyor. Başkan Orhan Tatlı, gönüllü ekiplerin çeşitli ilçelerdeki yardımlarını ve dayanışma ruhunu vurguladı.

Kızılay Ağrı Şube Başkanlığı, Ramazan ayı dolayısıyla il genelinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımları ulaştırarak iftar sofraları kuruyor.

Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, yaptığı açıklamada, Ramazan ayının manevi atmosferini ve paylaşmanın önemini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Tatlı, "Sizlerin desteğiyle, iyilik yolunda gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. İyiliklerinizle kurulan her iftar sofrasından dualar yükseliyor. Ramazan ayının bereketiyle yolumuzu gözleyen kardeşlerimize umut taşıyoruz." dedi.

Gönüllü ekiplerin Diyadin ilçesindeki köyleri ziyaret ederek gıda kolilerini ulaştırdığını aktaran Tatlı, Hamur ilçesinde de ihtiyaç sahiplerine yönelik dağıtımların gerçekleştirildiğini ifade etti.

Ramazan ayının paylaşma ruhunu yaygınlaştırmak amacıyla iftar sonrası da iyilik çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan Tatlı, "Taşlıçay ilçemizde ailelerimizi ziyaret ederek bağışçılarımızın emanetlerini teslim ettik. Diyadin ilçemizde kurulan iftar sofraları, kardeşlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri oldu. Şehrimizin dört bir yanında, gönüllülerimizle birlikte her haneye ulaşmaya gayret ediyoruz." diye konuştu. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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