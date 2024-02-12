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Kızılay Ağrı Şubesi Özel Eğitim Okulu'ndaki Öğrencilere Kışlık Giysi Hediye Etti

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Kızılay Ağrı Şube Başkanlığı, kış şartlarının zor geçtiği Ağrı'da Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndaki öğrencilere kışlık mont ve giysi hediye etti. Okul idaresi tarafından öğrencilerin isim ve beden bilgileri alındıktan sonra kurumsal bağışçıya gönderilen giysiler, öğrencilere hediye edildi.

Kızılay Ağrı Şube Başkanlığı, kış şartlarının zor geçtiği Ağrı'da Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndaki öğrencilere kışlık mont ve giysi hediye etti.

Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, "Okul idaremiz tarafından tüm öğrencilerimizin isim ve beden bilgilerini aldıktan sonra kurumsal bağışçımıza listeleri gönderdik. Hediye paketleri şeklinde isimlerine özel olarak gönderilen giysileri öğrencilerimize hediye ettik" dedi.

Özel öğrencilerin sevgi ve duygularının çok saf ve temiz olduğunu ifade eden Tatlı, "Onların bu mutluluğu ile bizler de daha mutlu olduk. Kızılay olarak her zaman onların yanındayız" diye konuştu.

Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Kıyas Keskin de Kızılay'a duyarlılığı ve desteği için teşekkür etti. Keskin, "Kızılay Ağrı Şubesi, öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için elinden geleni yaptı. Öğrencilerimiz, kendilerine özel hazırlanan hediyeleri görünce çok sevindiler. Bu güzel jest için Kızılay Ağrı Şubesi'ne çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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