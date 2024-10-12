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Kızılay Ağrı Şubesi'nden Öğrencilere Eğlenceli Etkinlik

Kızılay Ağrı Şubesi'nden Öğrencilere Eğlenceli Etkinlik
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Türk Kızılay'ı Ağrı Şubesi gönüllüleri, Eskiharman köyündeki okullarda eğitim gören öğrencilerle bir araya gelerek eğlenceli etkinlikler düzenledi. Palyaço eşliğinde dans eden gönüllüler, öğrencilere çeşitli ikramlarda bulundu.

Türk Kızılay'ı Ağrı Şubesi gönüllüleri, köy okulu öğrencileriyle bir araya gelerek eğlendi.

Yaptığı etkinliklerle sık sık öğrencileri ziyaret eden Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri, Eskiharman köyünde okuyan öğrencilerle bir araya geldi. İlkokul, ortaokul ve anaokulu öğrencilerini ziyaret edem gönüllüler, palyaço eşliğinde danslar ederek, çeşitli oyunlar oynadı. Program sonunda öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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