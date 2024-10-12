Kızılay Ağrı Şubesi'nden Öğrencilere Eğlenceli Etkinlik

Türk Kızılay'ı Ağrı Şubesi gönüllüleri, köy okulu öğrencileriyle bir araya gelerek eğlendi.

Yaptığı etkinliklerle sık sık öğrencileri ziyaret eden Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri, Eskiharman köyünde okuyan öğrencilerle bir araya geldi. İlkokul, ortaokul ve anaokulu öğrencilerini ziyaret edem gönüllüler, palyaço eşliğinde danslar ederek, çeşitli oyunlar oynadı. Program sonunda öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu. - AĞRI