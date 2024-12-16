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Kızılay Ağrı Şubesi'nden Karla Kaplı Köylerde Çocuklara Destek

Kızılay Ağrı Şubesi'nden Karla Kaplı Köylerde Çocuklara Destek
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Kızılay Ağrı Şubesi, karla kaplı Yukarı Pamuktaş köyünü ziyaret ederek çocuklar için eğlenceli etkinlikler düzenledi. Eğitici faaliyetlerin yanında, gönüllüler tiyatro gösterisi ile Kızılay'ın çalışmalarını anlattı.

Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri, karla kaplanan köylerde çocukların mutluluğuna ortak olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Ağrı il merkezine 33 kilometre uzaklıktaki Yukarı Pamuktaş köyünü ziyaret eden Kızılay ekibi, çocuklara çeşitli etkinlikler düzenledi.

Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı'nın da katıldığı ziyarette, çocuklara afet bilinçlendirme eğitimi verildi. Tatlı, Kızılay'ın bölgede gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi vererek çocukların merak ettiği soruları yanıtladı. Gönüllüler, köy meydanında çocuklarla birlikte çeşitli oyunlar oynayıp şarkılar eşliğinde keyifli anlar yaşadı. Çocuklara hediyeler dağıtan ekip, tiyatro gösterisi ile farkındalık çalışmalarını destekledi. Gösteride, çocuklar yaşlı dede ve nine rollerini üstlenirken, Orhan Tatlı ise "Kızılaycı" olarak çocuklara yemek götürdü. Tiyatro oyunuyla, Kızılay'ın aşevi çalışmaları çocuklara eğlenceli bir şekilde anlatıldı. Köydeki çocuklar, Kızılay gönüllülerinin karla kaplı köylerine gelmesinden dolayı büyük sevinç yaşadı. Çocuklar, gönüllülerden bahar mevsiminde tekrar gelme sözü aldı. Gönüllü ekibe teşekkür eden köy çocuklarının mutluluğu, yüzlerinden okunuyordu.

Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, yaptığı açıklamada, öğrencilere yönelik etkinliklerin süreceğini belirterek, "Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, bizim için en büyük motivasyon kaynağı. Köy ziyaretlerimiz kış boyunca devam edecek" dedi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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