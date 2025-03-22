İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu adliyeye sevk edildi

Çağlayan'da kritik saatler! Ekrem İmamoğlu adliyeye sevk edildi
İşte İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ilk ifadesi

İşte İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ilk ifadesi
Özgür Özel'den dikkat çeken 'Kemal Kılıçdaroğlu' yanıtı: Daha ciddi soru varsa yanıtlayayım

Kılıçdaroğlu sorusunu duyar duymaz kestirip attı! Verdiği cevap bomba
Hayatını kaybeden Filiz Akın sessiz sedasız toprağa verildi

Hayatını kaybeden Filiz Akın sessiz sedasız defnedildi

Kızılay Ağrı Şubesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Ramazan İftarı

Kızılay Ağrı Şubesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Ramazan İftarı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri, Ramazan ayının paylaşma ruhunu yaşatmak için yetim ve ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek iftar yaptılar. Evlerde hazırlanan yemekler, gönüllüler tarafından ailelere ulaştırıldı ve Ramazan’ın manevi atmosferi birlikte paylaşıldı.

Kızılay Ağrı Şube Başkanlığı gönüllüleri, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla yetim ve ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret ederek birlikte iftar yaptı.

Kızılay Ağrı Şube Başkanlığı gönüllüler, hazırladıkları yemeklerin bir kısmını kendi evlerinde, bir kısmını ise Kızılay Aşevi'nde pişirdi. Özenle hazırlanan iftarlıklar, araçlara yüklenerek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Kızılay gönüllüleri, belirlenen adreslere giderek ailelerin sofralarına misafir oldu. Yetim çocuklarla yakından ilgilenen gönüllüler, ailelerle sohbet edip Ramazan'ın manevi atmosferini birlikte yaşadı.

Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, yaptığı açıklamada, "Ramazan ayı, paylaşmanın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı mübarek bir zamandır. Kızılay olarak, bu kutsal ayda ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Gönüllülerimizle birlikte sadece iftarlık yemekler ulaştırmakla kalmıyor, sofralarına misafir olarak Ramazan'ın bereketini ve manevi huzurunu paylaşıyoruz. Birlikte geçirilen her an, iyiliğin ve kardeşliğin sıcaklığını hissettiriyor. Ramazan'ın ruhunu yaşatmak için gönüllerimizi ve sofralarımızı paylaşmaya devam ediyoruz" dedi.

İftar programında Kızılay gönüllülerini evlerinde ağırlayan aileler, yapılan ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, desteklerinden dolayı Kızılay yetkililerine teşekkür etti.

Kızılay Ağrı Şubesi'nin Ramazan boyunca benzer etkinlikleri sürdüreceği bildirildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title