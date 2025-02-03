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Kızılay Ağrı Şubesi İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli Uzatıyor

Kızılay Ağrı Şubesi İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli Uzatıyor
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Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı önderliğindeki gönüllüler, dondurucu soğuklara rağmen il genelinde ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam ediyor. Yalnız yaşayanların da ziyaret edilerek yardım edildiği çalışmalar sürüyor.

Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı liderliğinde gönüllüler, il genelinde ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırmaya devam ediyor.

Türkiye genelinde yaptığı başarılı çalışmalarla Türkiye ikinciliği elde eden Kızılay Ağrı Şubesi, dondurucu soğuklara rağmen yardımlarını sürdürüyor. Kent merkezi ve ilçelerde önceden belirlenen ihtiyaç sahiplerine destek sağlayan Kızılay gönüllüleri, yalnız yaşayan ve bakıma muhtaç kişilerin de yardımına koşuyor. Bu kapsamda Taşlıçay ilçesinde yalnız yaşayan Atlas teyze ziyaret edilerek evinin temizliği yapıldı. Gönüllüler, sobasını temizleyerek yakacak desteği sağladıkları Atlas teyze ile çay eşliğinde sohbet etti.

Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, yaptığı açıklamada, il genelinde yardımların devam edeceğini belirterek, "Zorlu kış şartlarına rağmen ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya ve onların yanında olmaya devam edeceğiz. Gönüllülerimizle birlikte dayanışma ruhunu büyütüyoruz" dedi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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