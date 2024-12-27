Kızılay Ağrı Şubesi Gıda Kolisi Dağıtımına Devam Ediyor

Kızılay Ağrı Şubesi, bağışçılardan gelen gıda kolilerini gönüllülerin destekleriyle ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya devam ediyor.

Ağrı'ya ulaşan 3 tır dolusu gıda kolisi, ilçelere belirli sayılarda dağıtıldıktan sonra gönüllü ekipler tarafından kapı kapı teslim edilmeye başlandı. İçerisinde fasulye, pirinç, nohut, yağ ve makarna gibi temel gıda maddelerinin bulunduğu koliler, ailelerin bir aylık ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde özenle hazırlanıyor.

Gıda kolilerinin, isimsiz bir kurumsal bağışçı tarafından temin edildiği belirtilirken, koliler üzerinde herhangi bir logo veya bağışçının adının yer almaması dikkat çekti. Kolilerin üzerine yalnızca "Rızkı veren Allah'tır" yazısının yazılması, bağışçının bu konudaki hassasiyetini yansıtıyor.

"Ellerimiz üşüyor ama gönlümüz ısınıyor"

Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, devam eden dağıtımlara ilişkin yaptığı açıklamada, gönüllülerin özverili çalışmalarıyla birçok aileye ulaştıklarını belirterek,"Kurumsal bir bağışçımız, Allah razı olsun, sürekli olarak gıda bağışında bulunuyor. Biz de il merkezimiz ve tüm ilçelerimizde beş gündür eş zamanlı olarak gıda kolisi dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar 700 ailemize bin 400 gıda kolisi ulaştırdık, dağıtımlarımız devam edecek. Kolilerimiz bir ailenin bir aylık gıda ihtiyacını karşılayacak ürünlerle dolu. Soğuk havada koli taşırken ellerimiz üşüyor fakat gönüllülerimizle birlikte bir aileyi mutlu etmenin bize verdiği mutluluk elimizi ve gönlümüzü ısıtıyor."dedi.

Gündüz saatlerinde başlayan dağıtımlar, gece saatlerine kadar devam ederken, Kızılay ekipleri ve gönüllüler, zorlu hava şartlarına rağmen ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya kararlılıkla devam ediyor. - AĞRI