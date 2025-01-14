Üye Girişi
Haberler
Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi

Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir

Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike
Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez

Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu

Bir gün önce taşındıkları eve gelen genç kız dehşeti yaşadı

Kızılay Ağrı Şubesi, 2024 Yılı İl Performans Sıralamasında Türkiye İkincisi Oldu

Kızılay Ağrı Şubesi, 2024 Yılı İl Performans Sıralamasında Türkiye İkincisi Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay Genel Merkezi tarafından yapılan performans değerlendirmesinde Kızılay Ağrı Şubesi, 2024 yılı il performans sıralamasında tüm kategorilerde Türkiye ikincisi olarak önemli bir başarı elde etti. Şube Başkanı Orhan Tatlı, başarının Ağrı halkının desteğiyle mümkün olduğunu vurgulayarak, topladıkları bağışlar ve gerçekleştirdikleri sosyal yardımlar hakkında bilgiler verdi.

Türk Kızılay Genel Merkezi tarafından yapılan performans değerlendirmesinde Kızılay Ağrı Şubesi, 2024 yılı il performans sıralamasında tüm kategorilerde Türkiye ikincisi oldu.

Kızılay Ağrı Şubesi, alınan ayni ve nakdi bağışlar, gayrimenkul bağışları, sosyal yardımlar, hane incelemeleri, gönüllü çalışmaları gibi pek çok kriterde değerlendirilen performans sıralamasında önemli bir başarıya imza attı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, elde edilen başarının Ağrı halkının destekleriyle gerçekleştiğini ifade etti. Tatlı, "Bu başarının asıl mimarı Ağrı halkının kendisidir. Bizler bağışçılarımızın emanetlerini en doğru şekilde ulaştırmak için gece gündüz çalıştık. 2 bin 500 gönüllümüzle her evi bir gönül bahçesi olarak görüp o gönüllere dokunmaya çalıştık. Destek verdiğimiz her ailemiz bizim ailemiz oldu. Onların sıkıntılarını çözmek için elimizden geleni yaptık. 2024 yılında aşevimizden 3 bin 200 kişiye günlük yemek ulaştırarak toplamda 900 bin öğün yemek çıkarttık" dedi.

Yaşlı, engelli ve yetimlere sefertaslarıyla kapılarına kadar yemek ulaştırdıklarını belirten Tatlı, "Bu hizmetlerle birlikte 2024 yılında bağış miktarımız çok iyi bir rakama ulaştı. Ağrı Şubemizin Türkiye sıralamasında ikinci olmasının yanında, Doğubayazıt Şubemiz de ilçe sıralamasında Türkiye birincisi oldu. Genel Merkezimizin destekleriyle 35 milyon TL'nin üzerinde bir bağış topladık" ifadelerini kullandı.

Gönüllü faaliyetlere de değinen Tatlı, "Gönüllülerimizle çevre temizliği, fidan dikimi, okul boyama, kandil programları ve afet eğitimleri gibi birçok etkinlik gerçekleştirdik. Ayrıca okullarımızı ziyaret ederek öğrencilerimize kırtasiye ve giyim malzemeleri hediye ettik. Gazze'deki kardeşlerimiz için başlattığımız yardım kampanyası kapsamında ilimizden yaklaşık 4 milyon TL yardım gönderdik" diye konuştu.

Başarılarının temelinde gönüllülerin özverili çalışmaları ve halkın güveninin yattığını belirten Tatlı, 2025 yılı için de hedeflerini daha da büyüttüklerini sözlerine ekledi. Tatlı, "Bu şehirde yaşıyoruz ve bu şehirde yaşayanlara karşı bir borcumuz olduğunu düşünüyorum. İyilik yolculuğumuza destek veren herkese teşekkür ediyorum, Allah razı olsun" dedi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

iPhone'un pabucu dama atıldı! 2 marka satış rekorları kırıyor
img

Dünyanın en çok kazanan futbolcusu olacak
img

12 yaşındaki kız çocuğunu taşla öldüren caninin ifadesi kan dondurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halil Ergün, Bedia Ener'in cenazesine gitmeyen Yaprak Dökümü oyuncularına sitem etti

Halil Ergün'den cenazeye gitmeyen Yaprak Dökümü oyuncularına sitem!
Nuri Şahin'e bir darbe daha: Borussia Dortmund, Holstein Kiel'e 4-2 mağlup oldu

Nuri Şahin'e bir darbe daha
Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası

Menzil Cemaati'nde büyük kavga! Taşlar sopalar havada uçuştu
Bakan Işıkhan'dan yüz binlerin beklediği 'kademeli emeklilik' ile ilgili açıklama

Kademeli Emeklilik geliyor mu? Bakan Işıkhan açıkladı!
Gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ilk isteği belli oldu

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ilk isteği belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı da Menzil Cemaati'ndeki tansiyonu düşürmedi

Erdoğan'ın uyarısına rağmen kavgaya devam ediyorlar

Son Dakika Haberleri

Antalya elektrik kesintisi! 15 Ocak Muratpaşa, Alanya, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Edirne okullar tatil mi15 Ocak Çarşamba (EDİRNE VALİLİĞİ SON DAKİKA)? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 15 Ocak Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 15 Ocak Sultanbeyli, Pendik, Esenyurt elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 15 Ocak Yüreğir, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 15 Ocak Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 15 Ocak Akhisar, Turgutlu, Şehzadeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 15 Ocak Şehitkamil, Nizip, İslahiye elektrik kesintisi listesi 15 Ocak Salı 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 15 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 15 Ocak Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 15 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 15 Ocak Çarşamba Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.