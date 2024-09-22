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Kızılay Ağrı Gönüllüleri İhtiyaç Sahibi Ailelere Yardım Eli Uzatıyor

Kızılay Ağrı Gönüllüleri İhtiyaç Sahibi Ailelere Yardım Eli Uzatıyor
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Türk Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda, giyim ve diğer temel ihtiyaçlar konusunda destek sağlıyor.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelerin kapısını çalmaya devam ediyor. Ev ziyaretleri ile ailelerin durumlarını yerinde inceleyen Kızılay ekipleri, gıda, giyim ve diğer temel ihtiyaçlar konusunda destek sağlıyor.

Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanlığı gönüllüleri, Diyadin ilçesindeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmak için yoğun mesai harcıyor. Ev ziyaretleri sırasında ailelerle sohbet ederek taleplerini dinleyen gönüllüler, tespit edilen ihtiyaçlara göre destek veriyor. Gıda ve giyim yardımının yanı sıra çocuklara çeşitli ikramlarda da bulunan Kızılay ekipleri, ailelerin yüzünü güldürüyor.

Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, "İl genelinde ihtiyaç sahibi ailelere yönelik çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Diyadin ilçesinde olduğu gibi diğer ilçelerimizde de ev ziyaretleri gerçekleştirerek ailelerimizin yanında olmaya özen gösteriyoruz. Hayırseverlerimizin destekleriyle ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmaya devam edeceğiz" dedi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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