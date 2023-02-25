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Kızılay, afet bölgesinden tahliye edilen afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor

Yerel Haberler

Kızılay, afet bölgesinden tahliye edilen afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki depremin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki depremin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. 71 ile tahliye edilen 1,3 milyona yakın afetzede için yaklaşık 2,2 milyon yardım malzemesi dağıtıldı.

Afet bölgesinden 71 farklı ile tahliye edilen yaklaşık 1,3 milyon depremzedeye Kızılay yardım eli uzattı. Bu kişilere toplamda 2,2 milyona yakın yardım malzemesi dağıtıldı. Afetzedeler tahliye edildikleri illerdeki valilikler ya da kaymakamlıklara başvuruda bulunarak bu kurumların yönlendirmesi ile Kızılay'ın yardımlarından yararlanabiliyor.

10 ilde yıkıma neden olan depremin oluşturduğu hasarın onarımı sürerken Kızılay, depremden etkilenen ve farklı illere tahliye edilen afetzedeler içinde seferber oldu. 71 ildeki afetzedelere yardım eli uzatmak için; Kızılay şubeleri tarafından giyim, battaniye, mutfak malzemesi, yatak, kuru gıda, hijyen malzemesi, temizlik malzemesi, gıda kolisi, sağlık malzemesinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 2,2 milyon/kişilik yardım malzemesi dağıtıldı.

Afetzedeler 168'i arayarak ya da www.kizilay.org.tr internet adresinden bilgi alabilecek

Afetzedelerin Kızılay'ın bu yardımlarından yararlanmak için tahliye oldukları ilin valiliklerine ya da kaymakamlıklar başvuruda bulunup afetzede olduklarını belirtmeleri gerekiyor. Afetzedeler valilik ve kaymakamlıkların yönlendirmesi ile Kızılay yardımlarından yararlanabiliyorlar. Bulundukları illerdeki Kızılay şubelerine ulaşmak isteyen afetzedeler ise 168 numaralı ücretsiz çağrı merkezini arayarak ya da www.kizilay.org.tr internet adresinden bilgi alabilecek.

Toplam 74 bin 570 kişiye psikososyal destek verildi

Kızılaycılar; tahliye edilen afetzedeler için bulundukları illerde psikososyal yardımlara devam ediyor. Bugüne kadar 32 bin 533'ü erkek, 31 bin 510'u kadın, 10 bin 527'si çocuk olmak üzere toplam 74 bin 570 kişiye psikososyal destek verildi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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