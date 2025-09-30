Kızılay Adana'da Depremzedelere Tarımsal Destek Sağladı

Haberler

Türk Kızılay Seyhan ve Ceyhan Şube Başkanlığı, Adana'da depremden etkilenen küçük üreticilere gübre, tohum ve tarımsal ilaçtan oluşan hediye çekleri dağıttı. Proje ile çiftçiler tarımsal aletlerden de faydalanabilecek.

Türk Kızılay Seyhan ve Ceyhan Şube Başkanlığı, Adana'da depremden etkilenen küçük üreticilere gübre, tohum ve tarımsal ilaçtan oluşan hediye çekleri dağıttı.

Adana Valiliği himayesinde yürütülen "Köylü Garajı Şenlendirme Projesi" kapsamında Seyhan, Yüreğir, Ceyhan ve Karataş ilçelerinde 200 üretici belirlendi. Çiftçilere 50'şer kilo mısır tohumu, taban ve üst gübre ile 2 paket tarımsal ilaç bedeline sahip hediye çekleri teslim edildi.

Proje kapsamında çiftçiler, ihtiyaç duymaları halinde Kızılay'a ait jeneratör, ilaçlama makinesi, motorlu testere, tırpan ve sulama pompası gibi tarımsal aletlerden faydalanabilecek.

"Bölgemizde benzer projelerimiz artarak sürecek"

Karataş ilçesinde düzenlenen hediye çeki teslim töreninde konuşan Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, Kızılay'ın 2030 vizyonunda kırılgan her kesime dokunmayı hedeflediğini belirterek, "Depremlerin ardından tarıma, küçük esnafa destekler verdik, sulama projeleri gerçekleştirdik. Adana'da da eğitim ve projelerle çiftçilerimizin hayatına dokunduk. Bölgemizde benzer projelerimiz artarak sürecek" dedi.

"Bu proje çiftçilerimizin bereketli üretimine katkı sağlayacaktır"

Karataş Kaymakamı Necati Aktan ise Kızılay'ın sadece afetlerde değil, üretimin güçlenmesi ve sosyal dayanışmanın artması için de önemli projeler yürüttüğünü ifade ederek, "Bu proje çiftçilerimizin bereketli üretimine katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Törenin ardından çiftçilere temsili olarak hediye çekleri verildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
