Kızılay 125 çocuğu kıyafet yardımı yaptı - Haberler

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Kızılay 125 çocuğu kıyafet yardımı yaptı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kızılay 125 çocuğu kıyafet yardımı yaptı

Türk Kızılay Afyonkarahisar Şubesi, Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi 125 çocuğa kıyafet yardımı yaptı.

Türk Kızılay Afyonkarahisar Şubesi, Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi 125 çocuğa kıyafet yardımı yaptı.

Türk Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanı Mehmet Yakın, öksüz ve yetim çocukları yalnız bırakmadıklarını, rutin olarak şubede kıyafet yardımının sürekli devam ettiğini kaydetti. Yakın, "Bugün 125 çocuğumuzu anlaştığımız bir mağazada Kadın ve Genç Kızılay teşkilatları organizasyonu ile giydiriyoruz. İnşallah bu bayramda çocuklarımızın yüzünü güldüreceğiz. Kızılay ailesi olarak bu bize mutluluk veriyor, gurur veriyor" dedi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı, Karahisar, Kızılay, Türk, Yerel, Haberler

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