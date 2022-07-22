Kızarmış dondurma İzmitlilerin beğenisine sunuldu

İzmit Belediyesi Sosyal Tesisi Gülümse Kafe'nin yeni lezzeti kızarmış dondurma, vatandaşların beğenisine sunuldu.

İzmit Belediyesi Gülümse Kafe, menüsüne kızarmış dondurmayı da ekledi. Tadım etkinliğine Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve vatandaşlar katıldı. İzmitliler, Gülümse Kafe'nin dışı sıcak içi soğuk servis edilen yeni lezzetini çok sevdi.

Programda konuşan Başkan Hürriyet, "Gülümse Kafe, belediyemizin ilk sosyal tesisi, gözbebeğimiz. Halka kaliteli ve uygun fiyatla hizmet vermek üzere açtığımız kıymetli bir tesis. Çok kısa sürede de halkımızın desteğiyle marka bir sosyal tesis haline geldi. Her geçen gün kafemizin menüsüne yeni tatlar eklemeye çalışıyoruz. Mutfak kapasitemizi büyüttük. Menülerimiz uygun ve kalite bir şekilde halkımızın hizmetinde. Menüye en son köfte eklemiştik. Şimdi de yeni bir şey deniyoruz. Hem tatlı, hem sıcak hem de soğuk kızarmış dondurma. Önce biz denedik ve çok hoşumuza gitti. Halk bunu tatmalı, kıymetli tesisin menüsünde kızarmış dondurma kesinlikle olmalı dedik. Bugün de halkımızın beğenisine sunmak istedik" dedi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel