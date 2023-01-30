Kızaklarla kayan çocuklar karın keyfini çıkardı

Van'ın Gevaş ilçesinde kar yağışını fırsat bilen çocuklar, kendi imkanlarıyla yaptıkları kızaklarla cadde ve sokaklarda kayarak eğlendi.

Van'ın Gevaş ilçesinde kar yağışını fırsat bilen çocuklar, kendi imkanlarıyla yaptıkları kızaklarla cadde ve sokaklarda kayarak eğlendi.

Gevaş'ta dün geceden beri etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilçeye bağlı Elmalı Mahallesi'nde bir araya gelen çocuklar ise kendi imkanlarıyla yaptıkları kızaklarla kaymanın keyfini yaşadı. Soğuğa aldırış etmeden kaymanın keyfini süren çocuklar, Artos Dağı eteklerinden başlayarak evlerinin önüne kadar kayıyor. Yaşları 8 ile 16 arasında değişen çocuklar, sömestr tatili olması nedeniyle zamanlarını kızakla kayarak geçirdiklerini dile getirdiler. Kızak keyfini yaşayan çocuklar, "Arkadaşlarla keyifli bir gün yaşıyoruz" ifadelerini kullandılar. - VAN