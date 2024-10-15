Kız Öğrencilere KADES Tanıtımı Yapıldı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren kız öğrenci yurdunda kalan kız öğrencilere jandarma ekiplerince Kadın Acil Destek Uygulaması ( Kades ) tanıtıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi ve farkındalık oluşturulması hedefiyle gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetleri aralıksız sürüyor. Bu çerçevede Efeler ilçesi Işıklı Mahallesi'nde bulunan Güzelhisar Yurt Müdürlüğü'ne giden Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kız öğrenciler ile bir araya geldi. Kız öğrencilere yönelik "Gençlik ve Güvenli Gelecek" mottosuyla 6284 Sayılı Kanun, başvuru mercileri, KADES Uygulaması, Siber Zorbalık ve İnternet Üzerinden Dolandırıcılık konularında bilgilendirme yapıldı. Çok sayıda öğrencinin katıldığı programda ekipler tarafından KADES uygulamasının önemi anlatıldı. Faaliyette öğrencilerin kendilerini güvende hissetmeleri ve jandarma teşkilatının her zaman yanlarında olduğu mesajı verilirken, durumsal farkındalık oluşturmak amacıyla broşür dağıtımı yapıldı. Ayrıca KADES uygulamasını telefonlarına yüklemek isteyen öğrencilere destek olundu. - AYDIN