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Kız Meselesi Nedeniyle Çıkan Kavga: 2 Yaralı, 3 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

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Aydın'ın Efeler ilçesinde kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Yaralıların durumu ciddiyetini koruyor.

İki kişinin yaralandığı kavganın şüphelileri adliyeye sevk edildi

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde kız meselesi sebebiyle çıktığı öğrenilen ve 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı kavganın şüphelileri adliyeye sevk edildi.

Olay, Efeler ilçesi Zafer Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzeri Gazi Aydemir Şahin Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.S. ile N.B. arasında kız meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. N.B., arkadaşları M.E.Ö. ve S.A. ile S.S.'ye saldırdı. Kesici aletlerin kullanıldığı kavgada S.S. göğsünden, N.B. ise kafasından yaralandı. Sesleri duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Göğsünden yaralanan S.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR ESER - Yerel
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