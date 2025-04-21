Kız istemeye Vali'de katıldı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, anne ve babasını genç yaşta kaybeden ve Güzide Bakım Merkezi'nde çalışan Buse Arslan'ın nişan merasimine katılarak genç çifti yalnız bırakmadı.

Hayatlarını birleştirmek üzere ilk adımlarını atan Buse Arslan ve Özcan Yıldırım'ın nişan töreni, duygusal anlara sahne oldu. Törende bir konuşma yapan Vali Mustafa Çiftçi, evlilik kurumunun önemine vurgu yaparak, aile yapısının güçlendirilmesinin bireylerin mutluluğu ve toplumun huzuru açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Vali Çiftçi konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Bugün Buse ile Özcan'ın nişan merasimi vesilesiyle bir aradayız. Buse kızımız, annesini ve babasını genç yaşta kaybetmiş, yetim büyümüş. Bugün bu özel gününe, nişan merasimine bizleri davet etti. Bizler de; Valilik olarak, Müftülüğümüz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve aynı zamanda Buse'nin de çalıştığı Güzide Bakım Evi'nin kıymetli temsilcileri ile birlikte kendisine eşlik ediyoruz."

Bu özel merasimin, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesiyle ayrı bir anlam taşıdığını belirten Vali Çiftçi, "Aile yılı kapsamında yapılan çalışmaların sahadaki karşılığının en anlamlı örneklerinden biri olan bu merasimin hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Buse kızımıza ve müstakbel eşine bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Allah hayırlı, mübarek eylesin. Allah tamamına erdirsin" dedi.

Kız isteme merasiminin ardından çiftin nişan yüzükleri Vali Çiftçi tarafından takıldı. Tören, yapılan dualar ve mutluluk temennileriyle sona erdi. Nişan yüzüklerinin takılmasının ardından Buse Arslan ve Özcan Yıldırım, Vali Mustafa Çiftçi'ye katılımlarından dolayı teşekkür ederek, bu özel anlarında devletin şefkatli elini bir baba misali yanlarında hissetmenin kendilerine büyük mutluluk verdiğini dile getirdiler. Merasime, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, Özel Güzide Bakım Merkezi Müdürü Emine Kahveci ile Özel Güzide Bakım Merkezi Kurucu Müdürü Abdulkerim Kavaz da katıldı. - ERZURUM