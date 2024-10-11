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Kız Çocukları Günü'nde Kızılay'dan Unutulmaz Sürpriz

Kız Çocukları Günü'nde Kızılay'dan Unutulmaz Sürpriz
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Türk Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde Gümüşyazı köyündeki okula giderek, kuaför deneyimi yaşatıp çeşitli etkinliklerle kız çocuklarına keyifli bir gün sundu.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü" nedeniyle köy okulunda okuyan öğrencilerle bir araya gelerek onlara unutulmayacak bir gün yaşattı.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi Kadın Kolları gönüllüleri, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde kız çocuklarını unutmadı. Bu doğrultuda Ağrı Aile Destek Merkezi bünyesinde görevli kuaförlerle merkeze bağlı Gümüşyazı köyüne giden gönüllüler, daha önce hiç kuaföre gitmemiş kız çocuklarına sürpriz yaptı. Hayatlarında ilk kez bir kuaför tarafından saçları kesilen çocuklar, çeşitli oyun ve etkinliklerle dolu dolu bir gün geçirdi.

Hayatında ilk kez bir kuaför tarafından saçlarının kesildiğini söyleyen Esmanur Taştan, "Bugün çok eğlendik. Kuafördeymişiz gibi saçlarımızı kestiler. Ben hiç kuaföre gitmedim, hayatımda ilk kez saçlarımı kestirdim. Oyunlar oynayıp eğlendik" ifadelerine yer verdi.

Aile Destek Merkezi Koordinatörü ve Kızılay gönüllüsü Neslihan Taşdemir Yerlikaya, gönüllüler olarak her çocuk için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Bugün 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü. Bizler bugün Ağrı'nın merkeze bağlı Gümüşyazı köyüne geldik. Burada 14 çocuğumuz var. Kızlarımızın saç kesimlerini yaptık, kendileriyle oyunlar oynadık. Bizler Kızılay olarak diliyoruz ki dünya her zaman kız çocukları için, kadınlar için, tüm çocuklar ve insanlık için, hayvanlar için çok güzel bir yer olsun. Bunun için çalışıp, gönüllüler olarak elimizden geleni her zaman yapacağız" dedi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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