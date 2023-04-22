Kız arkadaşına evlilik teklifi etti, 'Evet' cevabını alınca vinç sepetinden çiçek döktü

Beylikdüzü'nde ilginç evlilik teklifi, genç kızı şaşkına çevirdi. Havai fişekler eşliğinde evlenme teklifi yapan erkek arkadaşı, "Evet" cevabını almasıyla kız arkadaşının önüne vinç ile çiçek döktü. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz Çarşamba günü akşam saatlerinde Beylikdüzü Gürpınar Sahili'nde yaşanan ilginç evlilik teklifi, görenleri şaşkına çevirdi. Yaşanacaklardan habersiz bir şekilde sahile gelen genç kız, erkek arkadaşının havai fişek gösterisi karşısında neye uğradığını şaşırdı. Ardından gelen "Benimle evlenir misin?" sorusuna "Evet" cevabı veren genç kız, bu seferde vinç sepetinden dökülen çiçeklerle karşılaştı. Yaşananlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL