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KIYIDA, Türkiye'deki Kıyı İşgallerine Karşı Duyarlılık Çağrısı Yaptı

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Kıyı Hareketleri Dayanışma Ağı (KIYIDA), Türkiye'nin birçok yerinde kıyı işgallerine karşı basın açıklamaları düzenleyerek duyarlılık çağrısında bulundu. Çevreciler, 'Kıyılar halkındır yerine, kıyılar hepimizin diyoruz' dedi.

İSHAK KARA

(VAN) - Kıyı Hareketleri Dayanışma Ağı (KIYIDA), Türkiye'nin birçok yerinde kıyı işgallerine karşı basın açıklamaları düzenleyerek duyarlılık çağrısında bulundu. Çevreciler, "Kıyılar halkındır yerine, kıyılar hepimizin diyoruz" dedi.

Kıyı Hareketleri Dayanışma Ağı (KIYIDA), Türkiye'nin birçok yerinde kıyı işgallerine karşı duyarlılık çağrısında bulunarak eş zamanlı basın açıklaması düzenledi. Van'ın Erciş ilçesindeki Sahilkent Mahallesi'ndeki açıklamaya Süphan Dağcılık Çevre ve Ekoloji Politikaları Derneği, Zilan Ekoloji Platformu ve Zortul Çevre Grubu tarafından yapılan basın açıklamasına çok sayıda aktivist ve temsilci katıldı.

Katılımcılar, "Kıyılar hepimizin, hepimiz kıyıdayız" pankartı taşıyarak, "Van Gölü kıyı işgallerini durdurun, Van Denizi kirlenmesin" ve "Çevre katliamı yapan kum ocaklarını durdurun" yazılı dövizler açtı.

"Kıyılar halkındır yerine, kıyılar hepimizin diyoruz"

Selçuk Aladağ tarafından okunan basın metninde, kıyıların hepimizin ortak yaşam alanı olduğuna vurgu yapılarak, Anayasa ve Kıyı Kanunu'nun uygulanması talep edildi.

Aladağ, KIYIDA olarak kıyı ekosistemlerini korumak ve kıyılara tüm insanların eşit ve ücretsiz olarak erişimini savunmak amacıyla mücadele ettiklerini belirtti. "Kıyıların sadece insanlar için olmadığını, deniz ve kara ekosistemlerinin buluşma noktası olan kıyılardaki tüm canlı ve cansız varlıkların korunması gerektiğini savunuyoruz. Bu nedenle, kıyılar halkındır yerine, kıyılar hepimizin diyoruz" ifadelerini kullandı.

Aladağ, Türkiye'nin dört bir yanındaki kıyıların ciddi ölçekte işgal altında olduğuna, bu işgaller nedeniyle insanların denize ve kıyılara ulaşamadığını belirterek, "İşgal diyoruz, çünkü Anayasa'nın 43. maddesi ve Kıyı Kanunu'nun özellikle 5. ve 6. maddeleriyle; kıyıların kullanımında kamu yararının gözetilmesinin zorunlu olduğu ve herkesin kıyılara serbest şekilde erişmesinin güvence altına alındığına bir kez daha dikkat çekmek istiyoruz" dedi. Son 22 yıldır, özellikle AKP-MHP iktidarı döneminde, hukukun her düzeyde terk edildiğini ve Anayasa'nın uygulanmadığını ifade eden Aladağ, adaleti ve hukuku savunduklarını ifade ederek, "Anayasa ve Kıyı Kanunu'nu Uygula" çağrısıyla kıyılardaki tahribatı ve işgali ortadan kaldırmak için mücadele ettiklerini vurguladı.

Kaynak: ANKA / Yerel

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