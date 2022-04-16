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Kıyafetlerini ihtiyaç sahiplerine bağışladılar

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kıyafetlerini ihtiyaç sahiplerine bağışladılar

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören Necla Pekolcay Yurdunda kalan öğrenciler, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere kıyafetlerini bağışladı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören Necla Pekolcay Yurdunda kalan öğrenciler, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere kıyafetlerini bağışladı.

Ramazan Bayramı öncesinde Düzce'de öğrenciler tarafından dikkat çeken bir proje başlatıldı. Düzce Üniversitesi öğrencilerinin ikamet ettiği yurtlarda fazla olan ve giymedikleri elbiseleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak için kolları sıvayan öğrenciler, elbiselerini hazırlayarak Düzce Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü'nün giysi kumbarasına koydu. Öğrencilerin bağışladığı elbiseleri kutulardan toplayan belediye personeli elbiseleri ihtiyaç sahibi ailelere bayram öncesinde dağıtacak. - DÜZCE

Kıyafetlerini ihtiyaç sahiplerine bağışladılar

Kıyafetlerini ihtiyaç sahiplerine bağışladılar

Kıyafetlerini ihtiyaç sahiplerine bağışladılar

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Düzce Üniversitesi, Düzce Belediyesi, Ramazan Bayramı, Düzce, Yerel, Haberler

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