Kitapçılardan yaz tatiline girecek öğrencilere öğretici kitap tavsiyesi

Okulların yaz tatili dönemine girmesine kısa bir süre kala kitapçılar, ilkokul öğrencilerinin eğitici öğretici kitaplarla vakitlerini değerlendirmeleri gerektiğini dile getirdi.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 16 Haziran Cuma günü isona erecek. Milyonlarca öğrenci yaklaşık 3 aylık yaz tatiline girmeye hazırlanırken kitabevi çalışanları ilkokul öğrencilerinin tatil dönemini boş geçirmemesini istiyor. Eskişehir'deki bir kitabevinde çalışan Şeref Sayar, öğrencilerin karne alma sevincini yaşadıktan sonra hem tatil yapıp hem de öğretici kitaplarla vakit geçirmeleri gerektiğini belirtti.

Yaz tatilinde değerlendirilmek üzere okuma ve boyama kitapları satışında hareketlilik yaşandığını ifade eden Şeref Sayar, "Okulların tatile girmesine birkaç gün kala veliler öğrenciler ile birlikte gelerek istedikleri kitaplardan satın alıyorlar. Öğrencilerin eğitim seviyelerine göre Keloğlan masalları, Nasreddin Hoca hikayeleri gibi Türk klasikleri ve Dünya klasiklerinden kitaplarımız mevcut. Eğitim öğretim programlarına uygun olarak çeşitli kitaplarımız var. Her yaştaki öğrenciye göre kitap satıyoruz. Ayrıca eğlenceli tatil kitaplarımız da bulunmakta. Yazın öğrencilerimizin kitapçılara gelerek eğitici öğretici kitaplardan alarak uzun tatil sürecinde yararlanmasını istiyoruz. Tatili boş geçirmesinler. Okuma alışkanlıklarını geliştirsinler. Biz kitap satmaktan ziyade çocuklarımızın okuma alışkanlarının gelişmesini de temenni ediyoruz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR