Kısmen buz tutan Buldan Gölü'nün keyfini kazlar çıkardı

DENİZLİ - Denizli'nin Buldan ilçesinde 110 rakımlı olan ve kısmen buz tutan Buldan Yayla Gölü'nün keyfini kazlar çıkardı.

Doğa harikası Buldan Yayla Gölü, soğumasıyla birlikte kısmen buz tuttu. Denizden yüksekliği 1150 metre olan Buldan Yayla Gölü'nün simgeleri kaz ile ördekler, buz tabakaları arasında adeta görsel şov yaptı. Kuraklık neticesinde su seviyesi oldukça azalan gölün, yağan kar ve yağmur sularıyla tekrar dolmaya başlaması yöre halkını mutlu etti. Kar yağışından dolayı mutlu olduklarını belirten vatandaşlar, Buldan Yayla Gölü ilçenin yeraltı ve yerüstü sularını beslediğini dile getirdi.

Göle gelen ziyaretçiler ve fotoğraf meraklıları doğal güzellikleri seyrederken, hayvanlarında beslenmeleri için yem bırakmayı ihmal etmediler. Buldan Yayla Gölü ve çevresinde yabani tavşan, domuz, oklu kirpi, porsuk, yeşilbaş ördek, ak pelikan, sakar meke gibi yabani hayvanlarla birlikte iki çeşidi endemik olmak üzere 95 bitki grubu da yaşıyor.