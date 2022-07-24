Kışlık biberler kurutulmak üzere asıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kışlık biberler kurutulmak üzere asıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Kışlık biberler kurutulmak üzere asıldı

Eskişehir'de kış aylarında tüketilmek amacıyla kurutulan biberler, ev balkonları ve apartman duvarlarına asıldı.

Eskişehir'de kış aylarında tüketilmek amacıyla kurutulan biberler, ev balkonları ve apartman duvarlarına asıldı.

Genellikle yaz aylarında üretimi yapılan bazı sebzeler, vatandaşlar tarafından güneşe bırakılıyor. Bir süre güneşte bekleyip kurutulan ürünler kış aylarında tüketilmek üzere saklanıyor. Eskişehir'in Osmangazi Mahallesi'nde yaşayan bazı vatandaşlar, evlerinin balkonlarını ve bina duvarlarını kurutma işlemi için kullanıyor. Kurutulan sebze olarak genellikle biber tercih edilirken, ip yardımıyla güneş ışığından en verimli şekilde yararlanılmak isteniyor. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eskişehir Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title