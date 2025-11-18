Kış Bakımları İçin Kaliteli Ürünler Şart

Kayseri'de 30 yıldır motor ustalığı yapan Selçuk Soylu, araçların kışlık bakımlarında kaliteli ürünler kullanılması gerektiğini söyleyerek, "Bakımlar yapılmazsa araç çalışsa da donma ihtimali var" dedi.

Bakımlarda kullanılacak ürünlerin kaliteli olması gerektiğini söyleyen Selçuk Soylu, "Kışlık bakımda öncelikle yağ, hava, yağ, mazot filtresi, antifiriz, fren balataları ve kışlık lastiklerimize dikkat etmeliyiz. Yaz kış antifiriz olması lazım. En azından da yüzde 35 antifiriz olması lazım. Yağın ve filtrelerin kalitelisine dikkat etmeliyiz. Özellikle de kışlık lastiklerimize dikkat etmeliyiz. Bilinen markalardan taktırmalıyız güvenlik açısından. Yağda da aynı şekilde kaliteli olmasına ve bilinen markaların olmasına dikkat etmeliyiz" dedi.

Soylu, bakım yapılmazsa araç çalışsa dahi donma yapacağını söyleyerek, "Kışlık bakımlar yapılmazsa soğuklarda araç çalışmaz. Çalışsa da bakımları yapılmazsa donma ihtimali var. Kışlık lastik takılmazsa kaydırma ihtimali var. Bakımları zamanında yaptırmak lazım. Kaliteli ustalara kaliteli malzemeler taktırmalı vatandaşlarımız. Unutmayalım ki bakımsız araç intikamını yolda alır" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ