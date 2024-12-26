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Kışın Vazgeçilmezi Salep: Sıcak İçerik, Sağlık Faydaları

Kışın Vazgeçilmezi Salep: Sıcak İçerik, Sağlık Faydaları
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Soğuk havaların ardından salebe olan ilgi arttı. Pastane işletmecisi Gani Karakaş, özellikle yağışlı günlerde salep içmek isteyen müşterilerin sayısında artış olduğunu belirtiyor. Salebin sağlık açısından faydaları da dikkat çekiyor.

Kışın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan salep, yağışlı ve soğuk havalarda içleri ısıtıyor.

Sağlık açısından da büyük faydalar sağlayan salebe kış aylarında vatandaşların ilgisi artıyor. Pastane işletmecisi Gani Karakaş, müşterilerin özellikle kar yağışlı günlerde sıcacık bir salep içerek soğuk havalarda ısınmaya çalıştığını belirtiyor. Havaların soğumasıyla birlikte müşterisi artan salebin bir fincanı 100 liradan satılıyor.

"Hem doyurucu özelliği var hem kalsiyum deposu"

Salebin sağlık açısından birçok faydası olduğunu belirten Gani Karakaş, "İnsanlar hem ısınmak için hem de damaklarını tatlansın diye içiyorlar. Hazır salep kullanmıyoruz, imalatımızı kendimiz yapıyoruz. Salep, sadece lezzetli olmasıyla değil, aynı zamanda sağlık açısından da birçok faydası bulunan bir içecek. Hem doyurucu özelliği var hem kalsiyum deposu hem kemikleri güçlendiriyor hem de mideyi rahatlatıyor" dedi.

Müşterilerin yüzde 80'inin salep içmeye geldiğini vurgulayan Karakaş, "Bizim salebimiz meşhur olduğu için belirli bir kitlemiz mevcut. Müşterilerin yüzde 80'i salep içmeye geliyor. Arkadaşlarıyla toplu halde gelen gruplar var. Aşırı soğuklarda satışlarımız daha çok artıyor. Karlı ve yağmurlu günlerde satışlarımızdan daha memnun oluyoruz. Bir fincan salep 100 liradır. Ekimden sonra boza satışlarımız da artıyor. Müşteriler tercihlerine göre boza ya da salebe yöneliyorlar. Boza serin bir ürün olduğu için her zaman içme imkanı vardır" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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