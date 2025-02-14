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Kışın Vazgeçilmezi: Eskişehir'de Yün Yorganlara İlgi Artıyor

Kışın Vazgeçilmezi: Eskişehir'de Yün Yorganlara İlgi Artıyor
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Havaların soğumasıyla birlikte Eskişehir'de yün yorganlar, uyku sağlığına önem verenler tarafından tercih ediliyor. El işçiliğiyle üretilen yorganlar, özel sipariş ile yapılmakta ve fiyatları bin ila bin 500 lira arasında değişmektedir.

Eskişehir'de havaların soğumasıyla birlikte birçoklarının uyku sağlığı açısından vazgeçilmezi olan yün yorganlara ilgi arttı.

İçleri kuzu yünüyle doldurulan yorganlar, ustalar tarafından el işçiliğiyle ortaya çıkarılıyor. Ustanın yorganı yapması yaklaşık 5 saat sürüyor. Zamanında büyüklerin evlerinde eksik olmayan yorganların, popülaritesi düşmüyor. Soğuk havaların vazgeçilmez yorganları, özel sipariş ile üretiliyor. El işçiliği ile üretilen yorganlar en az bin en fazla bin 500 liradan satılıyor.

"Vücuda en sağlıklı yorgan, yün yorgandır"

Yarım asırdır işini sürdüren Yorgancı Ekrem Şentorun, havalar soğudukça yorgan siparişlerinin arttığını belirtti. Uyku sağlığına önem verenlerin yün yorgan kullandığını belirten Ekrem Şentorun, "Vücuda en sağlıklı yorgan, yün yorgandır. Belirli bir kitle hala yün yorgandan vazgeçmiyor. Uyku sağlığına dikkat edenler yün yorgan tercih ediyor. Yorgan ağır oldukça, insanın uykuya geçme süresi azalır. Yün yorgan terletmez. Kışın satışlarımız yaza göre artıyor diyebilirim. Yünlerimiz koyunyünüdür. Merinos koyun tüyü kullanıyoruz. Fiyatlar bin ila bin 500 arasında değişiyor" dedi.

"Bu yorganlarla daha iyi uyuduğunu ve daha çok ısındığını söylüyorlar"

Eskiye doğru bir yönelme olduğunu vurgulayan Şentorun, "Geçmişten günümüze gelen bir kültür olduğu için seviliyor. Eskiye doğru bir yönelme var. Bir yorganının yapımı 5 saat sürüyor. Müşteriler bu yorganlarla daha iyi uyuduğunu ve daha çok ısındığını söylüyorlar. Kış geldiği için özel siparişlerimiz oldukça artıyor" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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