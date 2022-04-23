Kış uykusundan uyanan boz ayı yiyecek ararken görüntülendi - Haberler

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Kış uykusundan uyanan boz ayı yiyecek ararken görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kış uykusundan uyanan boz ayı yiyecek ararken görüntülendiERZİNCAN Erzincan'da kış uykusundan uyanan boz ayı yiyecek ararken görüntülendi.

ERZİNCAN (İHA) - Kış uykusundan uyanan boz ayı yiyecek ararken görüntülendi

ERZİNCAN Erzincan'da kış uykusundan uyanan boz ayı yiyecek ararken görüntülendi.

Erzincan'da özellikle kış aylarında boş kalan köylere yakın alanlarda yaban hayvanları görülmeye başlandı. Çağlayan beldesine bağlı Tatlısu köyünün üst tarafına kadar inen bir boz ayı objektiflere yansıdı. Kış uykusundan yeni uyandığı düşünülen boz ayıyı görüntülendi. Yeşillik alanda yiyecek arayan boz ayı uzun bir süre görüntülenmesine aldırış etmeden arayışını sürdürdü. Daha sonra Munzur Dağı'nın karlı üst taraflarına doğru yönelen ayı, gözlerden kayboldu.

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erzincan, Yerel, Haberler

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