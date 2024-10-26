Kış sezonunun başlaması ile turistler Sarıkamış'a gelmeye başladı

Şehitler diyarı ve turizm cenneti olarak bilinen karlar diyarının önde gelen mekanlarından olan Sarıkamış'a turistler gelmeye başladı.

Sarıkamış'ta hizmet veren Turut Şarküteri işletmecisi Muhammet Can Turut bu yıl taleplerin arttığını inşallah önümüzdeki günler ise taleplerin daha çok artacağını dile getirdi.

Gravyeri, Kars kaşarı, karın kaymağı gibi bir çok peynir çeşidinin bulunduğu ilçede yaz kış turistlere hizmet veriliyor. - KARS