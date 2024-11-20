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Kış Mevsiminde Araç Aküsü Bakımına Dikkat!

Kış Mevsiminde Araç Aküsü Bakımına Dikkat!
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Uzmanlar, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte araç akülerinin ölücüm yapılmasını ve şarj durumuna dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Soğuk havalarda akünün güç kaybedebileceği ve yeni model araçlarda amper düşüklüğünün elektronik sorunlara yol açabileceği uyarısı yapılıyor.

Kış mevsiminin yaklaşması ve havaların soğuması ile birlikte araçlarda akü sorunlarının baş göstermemesi için uzmanlar muhakkak ölücüm yapılması gerektiğini ifade ederek, özellikle yeni model araçlarda amper düşüklüğünün ciddi elektronik sorunlara sebep olduğunu belirttiler.

Afyonkarahisar'da uzun yıllardır akü bakım ve satışı yapan Ahmet Çakır, akü sağlığı ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı. Çakır, soğuk havalarda araç akülerinin güç kaybedebileceğini ve özellikle sabahları aracın ilk çalıştırmasında artan marş gücü ihtiyacına yanıt veremeyebileceğini kaydetti. Akü sağılığında en önemli konunun şarj olduğunu hatırlatan Çakır, "Tam dolu bir akü -70 derecede donarken tamamen boş bir akü -5 derecede donabilir. Bu nedenle soğuk havalarda akünün şarjlı halde bulunması daha doğrusu akünün şarjının olması gerektiği kadar dolu olması çok önemlidir. şarjlı akülerin normal şartlarda donması pek mümkün olmuyor. Ancak şarjı yeterli olmayan akümülatörler deşarj seviyesine göre 0 ve eksi 20 derece arasında dahi donabiliyor. Bu nedenle soğuk havalarda akünün şarjının tam olmasına dikkat etmek gerekiyor. Problemlerin önüne geçmek için aracın belli aralıklarla çalıştırılması gerekiyor. Kış aylarında akü bakımı için akünün elektrolit yoğunluğu ya da durgun voltajı ölçülerek akünün dolu olup olmadığı hakkında fikir sahibi olmak oldukça önemli oluyor. Akümülatörün durgun voltajı 12,40Volt ve daha altında ise doluluk oranı da yüzde 75 ve altı seviyelerinde bulunuyor. Bu durumda akünün mutlaka redresör şarjı işlemi yapılarak yüzde 100 seviyesine çıkarılması gerekiyor. Bu yüzden araç sahipleri kış mevsimi iyice kendini göstermeden akü ölçümlerini yaptırmaları gerekiyor. Bunun yanında özellikle yeni model araçlarda akü amperlerine muhakkak bakılmalı. Çünkü amper düşüklüğü bazı araçlarda ciddi elektronik sorunlara neden olabilir" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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