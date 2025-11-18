Kış Lastiği Zorunluluğu Başlıyor, Lastikçilerde Yoğunluk Artıyor

Şehirlerarası yollarda yolcu ve yük taşımacılığı yapan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğunun 15 Kasım'da başlamasıyla birlikte lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor.

Gaziantep'te kış aylarının gelmesi ve zorunlu kış lastiği uygulamasının 15 Kasım günü çekilmesiyle birlikte lastikçilerde yoğunluk yaşanmaya başladı. Can ve mal güvenliğini sağlamak ve cezai işleme maruz kalmak istemeyen vatandaşlar, lastikçilerin yolunu tuttu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın kararıyla şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan araçlarda kış lastiği takma zorunluluğunu içeren "Kış Lastiği Uygulaması" 15 Kasım 2025 itibarıyla başladı. Kış lastikleri, iklimsel değişimlere bağlı olarak farklı hava ve yol şartlarında sürüş güvenliği sağlayarak muhtemel risklerin önüne geçilmesine katkıda bulunuyor.

"Günlük ortalama 100 araca hizmet veriyoruz"

Günde 100 araca hizmet verdiklerini ve zorunlu kış lastiği yoğunluğun yılbaşına kadar sürebileceğini söyleyen Lastik Bayi Sorumlusu Osman Kaplan, "Zorunlu kış lastiği uygulaması daha önce 1 Aralık'tı ama 15 Kasım'a çekildi. 15 Kasım - 15 Nisan tarihleri arasında kış lastiği takma zorunluluğu kanunen mevcut. Kış lastiği, belirli bir derecede özel sırt kauçuğu sayesinde soğuk havalarda lastiğin yere tutunmasını sağlıyor ve trafik kazalarının önlenmesini sağlıyor. Diğer normal lastikler ise kış aylarında sertleştiği için yere tutunmuyor ve aracın kaymasına sebep oluyor. Özellikle büyük şehirlerde kış lastiği takılmadığı için kazalar meydana geliyor. Biz burada günlük ortalama 100 araca hizmet veriyoruz. Gaziantep'te ise kış lastiği bilinci her geçen gün artıyor diyebilirim. Tarihler 15 Kasım'a çekildiği için bu yoğunluk yılbaşına kadar sürecektir" dedi.

"Sıralı şekilde işlemleri tamamlıyoruz"

Lastiklerini taktırmak isteyen sürücülerin yoğunluk oluşturduğunu belirten Mehmet Kaplan, "Tarih 15 Kasım'a çekildiği için müşterilerimizi arayıp erken vakitte bir an önce kış lastiklerini taktırmaları gerektiği uyarısını yaparak yoğunluk oluşmadan bitirmelerini araç lastik ve bakımlarının tamamlanması gerektiğini söylüyoruz. En iyi ve en memnun edecek şekilde kendilerini çağırıp ve sıralı şekilde burada alarak işlemleri tamamlıyoruz. Lastik ücretlerimiz arabadan arabaya değişiyor. Ortalama 800 TL ile bin 500 TL arasında fiyatlandırmamız var. Sibop değişimi ve balans gibi çeşitli uygulamalarda fiyatlar değişiyor" şeklinde konuştu.

"Kanunların getirmiş olduğu zorunluluktan ve can ve mal güvenliğimizden dolayı takıyoruz"

Can ve mal güvenliği açısından lastik taktırmaya geldiğini aktaran müşteri Erhan Mutlu, "Gaziantep'te kış lastiğine fazla gerek olmadığı halde kanunların getirmiş olduğu zorunluluktan ve can ve mal güvenliğimizden dolayı takıyoruz. Gerek de oluyor. Kış lastiğini taktırdığımız zaman arabada herhangi bir sarsıntı gibi bir durum olmuyor. Vatandaşlarımız da lastiklerini kendi can güvenlikleri için taktırmalılar" diye konuştu. - GAZİANTEP