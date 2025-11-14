Haberler

Kış Lastiği Zorunluluğu Başlıyor: Cezalar ve Denetimler Artacak

Güncelleme:
15 Nisan 2026'ya kadar geçerli olacak zorunluluk, kış lastiği kullanmayan firmalara 5.856 TL ceza uygulanacağını duyurdu. Uygulamanın amacı, kış şartlarında trafik güvenliğini artırmak.

Şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu yarın itibarıyla başlıyor. Uygulama, 15 Nisan 2026'ya kadar sürecek 5 aylık dönemde geçerli olacak.

Kış lastiği kullanması zorunlu olmasına rağmen kurala uymayan firmalara 5.856 TL idari para cezası uygulanacak. Denetimlerde kış şartlarına uygun olmayan, kar lastiği bulunmayan araçların yola devam etmesine izin verilmeyecek.

Uygulamanın, olumsuz hava koşullarında hazırlıksız araçların yolu kapatmasını ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmasını önlemeyi amaçladığı belirtildi. Ekipler, özellikle karlı ve buzlu havalarda denetimlerini artıracak.

Kış lastiklerinin, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde daha iyi yol tutuşu sağlaması nedeniyle güvenlik açısından özel araçlarda da kullanılması öneriliyor. Sürücülere lastik alırken üretim tarihine dikkat etmeleri, raf ömrünü doldurmuş lastikleri tercih etmemeleri hatırlatıldı.

Fiyatlar ve hizmet bedelleri

Kış lastiği fiyatları düşük inçlerde 2 bin TL'den başlıyor, marka ve kaliteye göre 5 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Büyük ebatlı lastiklerde tek lastik fiyatı 15 bin TL'ye kadar ulaşıyor.

Lastik sökme-takma işlemi 16 inç ve altı jantlarda 1.000 TL, 17 inç ve üzerinde 1.200-1.500 TL aralığında.

Lastik otellerinde saklama ücreti, dört lastik için değişim ücreti seviyesinde talep ediliyor.

Uygulamanın, kış şartlarında trafik güvenliğinin artırılmasına katkı sağlaması bekleniyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
