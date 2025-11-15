Haberler

Kış Lastiği Zorunluluğu Başladı: Cezalar Yükseldi

Güncelleme:
15 Kasım - 15 Nisan tarihleri arasında geçerli olan kış lastiği zorunluluğu başladı. Sakarya'da lastik tamircisi Yusuf Boz, cezaların bu yıl 5 bin 856 TL olduğunu hatırlatarak sürücüleri uyardı. Kış lastiği alırken kaliteye dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

Şehirlerarası yollarda yolcu ve yük taşımacılığı yapan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu bugün itibarıyla başladı. Sakarya'da lastik tamirciliği yapan Yusuf Boz, kuralı ihlal eden sürücülere 5 bin 856 lira ceza uygulanacağını hatırlatarak uyardı.

Mevsimsel şartlar göz önüne alınarak önceki yıllarda 1 Aralık-1 Nisan olarak uygulanan kış lastiği zorunluluğu, bu yıl 15 Kasım-15 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak şekilde güncellendi. Ticari araçlarda zorunlu olan kış lastiği uygulaması, özel araçlarda ise can ve mal güvenliği açısından önem taşırken, Sakarya genelinde denetimler başladı. Zorunluluğa uymayan sürücülere, bu yıl için 5 bin 856 TL idari para cezası kesilecek. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde lastik tamirciliği yapan Yusuf Boz, fiyatlar ve uygulamaya dair değerlendirmelerde bulundu.

Havaların yeterince soğumamış olmasının bu yıl değişim yoğunluğunu etkilediğini belirten ve uygulamanın başlamasıyla denetimlerin sıklaştığını ifade ederek sürücüleri uyaran Boz, "Geçtiğimiz sene 700-800 TL olan kış lastiği değişim fiyatları bu yıl 900 ile bin TL arasında başlayıp lastik ebadına göre artıyor. Kış lastiği takmayan sürücülere uygulanan ceza da geçen yıl 4 bin 69 TL iken bu yıl 5 bin 856 TL olarak güncellendi. Sıfır lastik fiyatları ise 2 bin 500 TL'den başlıyor; marka, kalite ve ebada göre değişiyor" dedi.

"Kış lastiği sadece kar için değil"

Vatandaşların dikkat etmesi gereken noktaları da hatırlatan Yusuf Boz, "Bizim halkımızda genelde ucuzunu alma alışkanlığı var. Ama vatandaşların kış lastiği alırken dikkat etmeleri gereken bazı hususlar var. Kalitesi ile birlikte tabii ki fiyatı da artıyor. Ucuz olup kış lastiği olarak geçen bazı lastikler tam olarak performans veremiyor. Kış lastiğinin ömrü yaklaşık 4 ila 5 sezon arasında değişiyor. Havaların tam olarak soğumaması sebebi ile geçen seneye göre kış lastiği değiştirme mesaimiz daha sakin geçiyor. Yürürlüğe giren uygulama ile birlikte bugünden itibaren, kış lastiği kullanması zorunlu olduğu halde taktırmayan araç sürücülerine cezai işlem uygulanacak. Kış lastiğini insanlar sadece kar lastiği olarak görüyor ama durum öyle değil. Hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğünde kış lastiğinin kullanılması öneriliyor" diye konuştu.

"15 Kasım - 15 Nisan tarihleri arasında uygulanacak"

Öte yandan, Sakarya Valiliği'nden de konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde kış mevsimi içerisinde, düşük hava sıcaklıklarından dolayı zeminde meydana gelen buzlanmalarda araçların yol tutuşlarını arttırmak ve muhtemel trafik kazalarının önüne geçebilmek amacıyla; il sınırları içerisinde yük taşımacılığında ticari olarak kullanılan kamyon, çekici, tanker ve kamyonet türü araçlar ile ticari yolcu taşımacılığı yapan otobüs, minibüs ve otomobillerin 15 Kasım 2025 - 15 Nisan 2026 tarihleri arasında kış lastiği kullanımı uygulamasına geçilmesi uygun görülmüştü" ifadeleri kullanıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
