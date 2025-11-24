Haberler

Kış Lastiği Uyarısı: Oto Tamir Ustaları Araç Sahiplerini Dikkate Almaya Çağırıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Oto tamir ustaları, kış lastiklerinin önemine dikkat çekerek araç sahiplerini kış lastiği takmaya teşvik ediyor. Özellikle şahsi araç sahiplerinin can güvenliği için bu tedbirin alınması gerektiğini vurguluyorlar.

Oto tamir ustaları, araç sahiplerini kış lastiklerini takmaları konusunda uyardı.

Sadece zorunlu araçların kış lastiği taktığını belirten ustalar normal araçların da kış lastiği takması gerektiğini söyledi. 12 yıllık lastik ustası Hamza Kayalı, ticari araçlarda kış lastiğinin zorunlu olduğunu, özellikle kamyonet türü araçlarda bu zorunluğun olduğunu söyledi. Kayalı, "Şahsi araçlarda zorunluluk olmasa da sürücülerin kendi can sağlığı için kış lastiği takmaları çok önemlidir. Çünkü kar var, kış var kaymalara sebep olabiliyor. Bu yüzden kışlık lastik takılırsa çok iyi olur. Lastiğin durumu genelde dişinden ve üretim tarihinden belli olur. Arabanın olmazsa olmazı lastiklerdir en büyük güvenlik unsuru lastikten gelir. Bu nedenle lastiklerimize her zaman dikkat etmeliyiz. Kar lastiklerinin her zaman aracımızda olmasını öneriyoruz. Can sağlığımız için bunu tavsiye ediyoruz. Ancak birçok kişi, zorunlu olmadığı için taktırmıyor. Can güvenliğini önemsemeyenler genelde bu konuda ihmalkar davranıyor. Bu yüzden daha çok zorunlu olan araçlar gelip taktırıyor. Ama şahsi araçların da mümkün olduğunca kış lastiği takmasını tavsiye ediyoruz. Neticede kar lastiğidir kayma gibi durumlarda kazaya sebep olabilir" dedi.

Genel olarak yazın yaz lastiği, kışın kış lastiği kullanılmasını önerdiklerini söyleyen Kayalı, "Çünkü Diyarbakır'ın yolları 4 mevsim lastiğini pek kabul etmiyor; genelde pul atıyor. Bu nedenle 4 mevsim lastiği yerine yazın yazlık, kışın kışlık lastik kullanılmasını tavsiye ediyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Putin tercihini yaptı: ABD'nin barış planı daha uygun

Dünya barışa odaklanmışken Putin tercihini yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nayib Bukele'den cezaevi denetimi ve suçla mücadele mesajı

Devlet başkanı gururla paylaştı: En azılı suçluları kediye çevirdik
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Dünya futbol tarihinde bir ilk: Telefon ışıklarıyla koreografi yaptılar

Dünya futbol tarihinde bir ilk: Telefon ışıklarıyla koreografi
Yürüyüşü dikkat çeken Trump'ın sağlığı tartışma konusu oldu

Torunuyla futbol oynadı, herkes ayaklarına baktı
Nayib Bukele'den cezaevi denetimi ve suçla mücadele mesajı

Devlet başkanı gururla paylaştı: En azılı suçluları kediye çevirdik
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Parkta dehşet! 5 çocuk oyuncaklarda elektrik akımına kapıldı

Parkta oynayan 5 çocuk elektrik akımına kapıldı
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Fenerbahçe'nin UEFA listesinde değişiklik

UEFA listesinde değişiklik! İşte kadrodan çıkan ve giren isim
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü

İlahi adalet! Tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü
Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti, nüfus rakamları haklı çıkardı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti, rakamlar haklı çıkardı
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.