Kış Lastiği Uyarısı: Oto Tamir Ustaları Araç Sahiplerini Dikkate Almaya Çağırıyor

Oto tamir ustaları, araç sahiplerini kış lastiklerini takmaları konusunda uyardı.

Sadece zorunlu araçların kış lastiği taktığını belirten ustalar normal araçların da kış lastiği takması gerektiğini söyledi. 12 yıllık lastik ustası Hamza Kayalı, ticari araçlarda kış lastiğinin zorunlu olduğunu, özellikle kamyonet türü araçlarda bu zorunluğun olduğunu söyledi. Kayalı, "Şahsi araçlarda zorunluluk olmasa da sürücülerin kendi can sağlığı için kış lastiği takmaları çok önemlidir. Çünkü kar var, kış var kaymalara sebep olabiliyor. Bu yüzden kışlık lastik takılırsa çok iyi olur. Lastiğin durumu genelde dişinden ve üretim tarihinden belli olur. Arabanın olmazsa olmazı lastiklerdir en büyük güvenlik unsuru lastikten gelir. Bu nedenle lastiklerimize her zaman dikkat etmeliyiz. Kar lastiklerinin her zaman aracımızda olmasını öneriyoruz. Can sağlığımız için bunu tavsiye ediyoruz. Ancak birçok kişi, zorunlu olmadığı için taktırmıyor. Can güvenliğini önemsemeyenler genelde bu konuda ihmalkar davranıyor. Bu yüzden daha çok zorunlu olan araçlar gelip taktırıyor. Ama şahsi araçların da mümkün olduğunca kış lastiği takmasını tavsiye ediyoruz. Neticede kar lastiğidir kayma gibi durumlarda kazaya sebep olabilir" dedi.

Genel olarak yazın yaz lastiği, kışın kış lastiği kullanılmasını önerdiklerini söyleyen Kayalı, "Çünkü Diyarbakır'ın yolları 4 mevsim lastiğini pek kabul etmiyor; genelde pul atıyor. Bu nedenle 4 mevsim lastiği yerine yazın yazlık, kışın kışlık lastik kullanılmasını tavsiye ediyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR