Kış Koordinasyonu İçin Önemli Ziyaret

Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı Müdürü Ferdal Durmuş ve Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) İl Müdürü Maruf Varol, kış mevsimi boyunca ulaşım ve enerji hizmetlerinin aksamaması için Meteoroloji İl Müdürü Serdar Pekdemir'i makamında ziyaret etti.

Kış şartlarının etkisini yoğun şekilde hissettirdiği Ağrı'da, hava ulaşımı ve enerji hatlarındaki olası aksamalara karşı alınacak önlemler görüşüldü. Toplantıda, meteorolojik veriler ışığında risklerin değerlendirilmesi ve kurumlar arası iş birliğinin artırılması ele alındı.

Meteoroloji İl Müdürü Serdar Pekdemir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu bu dönemde, vatandaşlarımıza hizmet sunumunda aksaklık yaşanmaması için tüm kurumlarımızla koordinasyon içinde çalışıyoruz. Bu ziyaret ve iş birliği, yürütülen çalışmaları daha etkin hale getirecek" dedi.

Durmuş ve Varol, il genelinde yürütülen meteorolojik gözlemler ve kış mevsimine yönelik tahminler hakkında detaylı bilgi aldı. Ziyaretin sonunda Pekdemir, misafirlerine teşekkür ederek, görevlerinde başarılar diledi. - AĞRI