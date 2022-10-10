Kış çaylarının satışı arttı

Eskişehir'de son baharın etkilerinden korunmak isteyen vatandaşlar paketi 20 liradan satılan kış çaylarına rağbet gösteriyor.

Sonbahar aylarının içerisinde olunan günlerde insanlar bahar yorgunluğunu üzerinden atabilmek için çeşitli yollar deniyor. Bitki çayları bu yollardan en yaygın olanı. Eskişehir'de soğuyan havalarla birlikte bitki çaylarının satışında artış yaşanıyor. İnsanların en çok tercih ettiği ve içerisinde adaçayı, papatya, ıhlamur, kekik, biberiye, portakal kabuğu, ayva yaprağı ve nar kabuğu gibi bitkiler içeren kış çaylarına vatandaşlar yoğun rağbet gösteriyor. Paketi 20 liradan satılan kış çaylarının bahar yorgunluğunu almasının yanı sıra gripten de koruduğu biliniyor. - ESKİŞEHİR