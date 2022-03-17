Kış Bayramında çocuklar ısındı

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de 'Kış Bayramı' sloganıyla başlatılan "1 Bot, 1 Mont' kampanyası kapsamında toplanan 350 bot ve mont ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırıldı.

Denizli İl Müftülüğü Denizli Şubesi Kadın Kolları işbirliğinde 'Kış Bayramı' sloganıyla '1 Bot, 1 Mont' kampanyası düzenledi. Kampanya sürecinde hayırseverlerin desteği ile toplanan 350 bot ve mont ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırıldı.

Kampanya hakkında açıklama yapan İl Müftü Yardımcısı Hamide Belgrat, "İhtiyaç sahibi çocuklara faydalı olabilmek olan kısa süre önce kurulan kadın kollarımız bir proje hazırladı. İlk projemiz olan 'Kış Bayramı' sloganıyla '1 Bot, 1 Mont' anlamlı kampanyaya katkı sağladık. Hayırseverlerimizin destekleri ile temin edilen bot ve montların dağıtımını tamamladık. İlimiz ve ilçelerinde tespit edilen ihtiyaç sahibi çocuklarımıza ulaştırmak üzere aldığımız emanetleri teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kadın kolları şubemiz sosyal projelere devam edecektir" dedi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel