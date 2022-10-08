Kış aylarının yaklaşmasıyla sifon limonata tezgâhları nar suyuyla doldu

Eskişehir'de yaz aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden sifon limonata, havaların soğumasıyla yerini nar suyuna bıraktı.

Yaz aylarında Eskişehirli vatandaşların en fazla tercih ettiği içeceklerden olan sifon limonata, sıcaklıklarda yaşanan düşüşle birlikte yavaş yavaş tezgahlardan kalkmaya başladı. Nar mevsiminin gelmesiyle sifon limonatacılar, nar suyu sıkmaya başladı. Şifa deposu olan nar suyunun, Mart ayına kadar tezgahlarda satılacağı öğrenildi. Boyutuna göre fiyatlarında değişiklik gösteren nar suyu, orta boy bardakta 10 TL'den satışa sunuluyor.

Eskişehir'de tezgahını bu hafta itibariyle nar meyvesiyle süslemeye başladığını aktaran Muharrem Satır, günde 150 bardak nar suyu sattığını belirtti. Satışların Mart ayı sonuna kadar devam edeceğini söyleyen Satır, "Nar mevsiminin gelmesiyle 2-3 gündür nar suyu satışımız başladı. Vatandaşlarımız yaklaşık iki haftadır "nar suyu ne zaman gelecek" diye soruyorlardı. Nar suyunun faydalarından dolayı çok bekleyen müşterimiz oluyor. Özellikle nar mevsimini bekliyorlar. Şu ana kadar güzel talep görüyor. Sifon limonata dönemi artık bitiyor, ay sonuna kadar vakti var. Sonrasında nar suyuyla devam edeceğiz. Bu sene küçük bardak nar suyunu 7 TL'den, orta boy 10 TL'den ve büyük boyu 15 TL'den müşterilerimizin hizmetine sunduk" dedi. - ESKİŞEHİR