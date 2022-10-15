Kış aylarının koruyucu kalkanı 'kış çayı' kaynamaya başladı

Kış mevsiminin kendini iyice hissettirdiği şu günlerde aktarlar, soğuk algınlığına kalkan olacak kış çayı karışımları hazırlamaya başladı.

Kış mevsiminin kendini iyice hissettirdiği şu günlerde aktarlar, soğuk algınlığına kalkan olacak kış çayı karışımları hazırlamaya başladı.

Ağrı'da, aktarlık mesleği yapan Caner Altın, dondurucu soğuklardan etkilenmemek ve uzun geçen kış aylarında hasta olmamak için yaptıkları özel kış çayı karışımının vücut direncini arttırarak hastalıklara karşı kalkan görevi gördüğünü belirtti.

Bir yandan kış çayını hazırlayan bir yandan da çayın faydalarından bahseden Altın, kış çayının soğuk algınlığı dışında solunum yolu hastalıklarına da iyi geldiğini vurguladı. - AĞRI