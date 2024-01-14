Üye Girişi
Haberler

Kış Aylarında Yürüme Riskine Dikkat!

Güncelleme:
Abone Ol

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Cansabuncu, kış aylarında karlı ve buzlu zeminlerde yürümenin riskli olduğunu ve ortopedik yaralanmalara neden olabileceğini belirtti. Ayakkabı seçiminden yürüme şekline kadar birçok konuda dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Cansabuncu, önemli unsurları sıraladı.

Kış aylarıyla birlikte karlı ve buzlu zeminlerde yürümek riskli hale geldiğini ve kayıp düşme sonucu ortopedik yaralanmalar meydana gelebileceğini ifade eden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Cansabuncu, yaralanmaları önlemek için ayakkabı seçiminden yürüme şekline, yük taşımadan zeminin durumuna kadar birçok konuda dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Karlı havalarda buz tutabilecek parlak ve kaygan görünümlü zeminlerden uzak durulması gerektiğini belirten Medicana Bursa Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Cansabuncu, dikkat edilmesi gereken başlıca unsurları sıraladı:

"Doğru ekipman ve ayakkabı seçimi çok önemli. Ayakkabılar geniş tabanlı olmalı. Düz ve kaygan olmayan maddelerden yapılmış ayakkabılar, daha iyi bir tutunma alanı sağlayacaktır. Ayakkabılar bilekleri sarmalı. Böylelikle ayak bileği burkulmalarından korunmak mümkün olabilir. Yürüme şekline çok dikkat edilmeli. Ayakların yere sağlam bastığından emin olmak için küçük ve yavaş adımlar atılmalı. Ayaklar dışa doğru çevrilerek penguen tarzı yürümek, dengenin daha kolay sağlanmasına yardımcı olacaktır. Karlı havalarda buz tutabilecek parlak ve kaygan zeminlerden kaçınılması gerekir. Karın daha yumuşak olduğu zeminlerde ve çim gibi buzlanmayı azaltan zeminlerde yürümek, düşmelerden korunmayı sağlayabilir."

Eğimli yollardan ve merdivenlerden inerken adımları tek tek ve sağlam basarak zeminin kayıp kaymadığı kontrol edilmesi gerektiğini belirten Cansabuncu, "Mümkünse merdivenlerin yanlarındaki korkuluklardan destek alınmalı. Kaygan zeminlerde yürürken eller ceplerde olmamalı. Böylece hem denge daha kolay sağlanabilir hem de bir düşme durumunda önlem almak kolaylaşır. Yürürken iki elin de dolu olmamasına dikkat edilmeli. Mümkünse en az bir el boşta olmalı. Denge kontrolü için ağır cisimlerin ve çocukların kucakta taşınmamasına özen gösterilmeli" diye uyardı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bursa Yerel Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 14 Ocak'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Deprem Haberleri! BİM AKTÜEL 14 OCAK 2024 | Bugün, bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Bim aktüel ürünlerde neler var? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 14 Ocak Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Ocak Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 14 Ocak 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 14 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Amenerrasulü oku ve dinle! Amenerrasulü Türkçe anlamı Amenerrasulü okunuşu ve anlamı nedir? Amenerrasulü duası, Arapça yazılışı ve Türkçe meali nedir? Krunic Müslüman mı, Hıristiyan mı? 14 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Sevililer Günü Hediyesi! Erkek ve Bayan için ne alınır? En güzel sevililer günü hediyeleri 4. Sınıfta Takdir, Teşekkür var mı? 4. Sınıfta belge alınıyor mu, hangi belgeler var? Kopuk dizisi ne zaman başlıyor, ilk bölüm ne zaman? Şahsiyet 3. sezon olacak mı? Şahsiyet 3. sezon olacak mı gelecek mi, var mı, ne zaman gelecek? e-Devlet Soy ağacı sorgulama nasıl yapılır? İşte e-Devlet alt üst soy bilgisi sorgulama
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title