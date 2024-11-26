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Kış Aylarında Menengiç Kahvesiye Yoğun Talep

Kış Aylarında Menengiç Kahvesiye Yoğun Talep
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Gaziantep'te soğuk havaların başlamasıyla menengiç kahvesine olan ilgi arttı. Bağışıklık sistemini güçlendiren ve kış hastalıklarına iyi geldiği bilinen bu doğal içecek, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Gaziantep'te havaların soğumasıyla birlikte menengiç kahvesine olan ilgi arttı.

Gaziantep'te özellikle kış aylarında sıkça tüketilen ve doğal şifa kaynağı olarak bilinen menengiç kahvesi, bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara iyi gelmesiyle dikkat çekiyor. Tarihi Kaleoğlu Mağarası'nda menengiç kahvesi hazırlayıp satan işletmeci işletmeci Yakup Mermer, soğuk havaların başlamasıyla birlikte kahveye olan talebin gözle görülür şekilde yükseldiğini söyledi. Uzun yıllardır bu doğal içeceği müşterilerine sunan bir esnaf, menengiç kahvesinin hem lezzetiyle hem de sağlığa faydalarıyla Gazianteplilerin ve turistlerin kış aylarında vazgeçilmezi haline geldiğini ifade etti.

"Menengiç kahvesi kış aylarında çok talep görüyor"

Kaleoğlu Mağarası işletmeci Yakup Mermer, kış aylarında menenğiç kahvesinin bağışıklığı güçlendirildiği belirterek, "Gaziantep'in en meşhur içeceklerinden biri olan menengiç kahvesi, sağlığa olan faydasıyla da vatandaşlardan yoğun talep görüyor. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan menengiç kahvesi kış aylarında çok talep görüyor. Bunun nedeni ise kış hastalıklarına kahvenin iyi gelmesidir. Özellikle öksürüğe, bademciğe ve bronşit gibi hastalıklara iyi gelir. Menengiç Antep fıstığının yabani halidir. Bunu havanda ezip macun haline getiriyoruz. Süt ile kaynatıp kahve haline getiriyoruz. Kömürde pişirmemiz ise ona ayrı bir lezzet katıyor" şeklinde konuştu.

"Evde kendim yapıp tüketmeyi düşünüyorum"

Menengiç kahvesinin tadını çok beğendiğini ifade eden müşteri Rüya Aydın, "Kahvenin tadı çok güzel. Çok beğendim. Bağışıklığa iyi geldiğini öğrendim bu yüzden de giderken alıp eve götüreceğim. Evde kendim yapıp tüketmeyi düşünüyorum. Herkese bu lezzetli kahveyi öneriyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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