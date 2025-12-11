Yozgat İl Sağlık Müdürü Karaarslan'dan Uyarı: "Sobaların Hem Yakıt Sistemlerini Hem de Baca Sistemlerini Kontrol Etmemiz Lazım"

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kırsal bölgelerde sobalar yakıldı, kalorifer ve diğer ısıtma cihazları kullanılmaya başlandı. Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Akif Karaarslan, kış aylarında soba kullanımının artması ile karbonmonoksit kaynaklı zehirlenme vakalarında artış olabileceğini anımsatarak, "Kış aylarında kullandığımız sobaların hem yakıt sistemlerini hem de baca sistemlerini kontrol etmemiz lazım. Tabii ki sobaların yanında şofbenler, nargile kullanılan alanlar, jeneratörler, bunların da sağlıklı bir şekilde kontrol edilmesi gerekiyor" dedi.

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Karaarslan, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulundu. Karbonmonoksitin insan duyularını algılayamaz hale getirdiğini vurgulayan Karaarslan, kapalı ortamlarda kömür veya odun yakmanın, mangal yapmanın, küçük ve havasız yerlerde kamp ocağı ya da gaz lambası kullanmanın da tehlikeli olduğunu aktardı.

Karaaslan yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Kış aylarının gelmesiyle birlikte özellikle ülkemizde sobalardaki yanan yakıtlar nedeniyle uygun şekilde sobaların yanmaması ya da bacalarının çekmemesi sonucu karbonmonoksit dediğimiz zehirli bir gaz oluşuyor. Eğer farkına varılmazsa sobanın kullanıldığı odada uyuyan insanları etkileyerek ölümüne neden olabiliyor. Bunun için özellikle kış aylarında kullandığımız sobaların hem yakıt sistemlerini hem de baca sistemlerini kontrol etmemiz lazım. Sobaların yanında şofbenler, nargile kullanılan alanlar, jeneratörler, bunların da sağlıklı bir şekilde kontrol edilmesi gerekiyor.

"Kişi zehirlendiğini fark edemiyor"

Karbonmonoksit dediğimiz olay yakıtın iyi yanmaması sonucu oluşuyor. Böylece karbonmonoksit kan hemoglobine bağlanarak oksijen taşınımını engelliyor. Oksijen kanda taşınmadığı zaman hayati bir durum söz konusu oluyor. Hayati önemi olan organlar, başta kalp olmak üzere, bütün vücut organları etkilenip kişide bu etkilenme sonrasında baş ağrısı, baş dönmesi, sersemlik, halsizlik gibi bulgular ortaya çıkabiliyor. Kişi renksiz, tatsız, kokusuz olduğu için zehirlendiğini de fark edemiyor."

"Havalandırmanın iyi yapılması lazım"

Alınması gereken önlemleri sıralayan Karaaslan şöyle konuştu:

"Gerekli tedbirlerin alınması lazım. Soba sistemlerinin, kombi sistemlerinin, jeneratör sistemlerinin, baca sistemlerinin kontrol edilmesi lazım. Havalandırmanın iyi yapılması lazım. Öncelikle tedbir almak ve önlemek lazım. Ancak bir şekilde maruziyete neden olduktan sonra o ortamın süratle havalandırılması gerekir. Sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi gerekir. Gerektiğinde hiperbarik oksijen dediğimiz tedaviyle hastaların tedavi edilmesi gerekir. Yoksa gerçekten çok zehirli olan bu gaz nedeniyle maalesef çok sık ölümler yaşanmaktadır."