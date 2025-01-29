Kış Aylarında Hayvan Sağlığına Dikkat

Eskişehir'de veterinerlik yapan Tuğçe Kara, kış mevsiminde hayvanların da tıpkı insanlar gibi hasta olabildiklerini söyledi. Kara, solunum yolu enfeksiyonları, hapşırık, halsizlik, burun akıntısı ve öksürüğün hasta olan hayvanlarda en sık görülen belirtiler arasında yer aldığını açıkladı.

Kış mevsimi yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Düşük sıcaklıklar insanlar gibi hayvanlar için de yaşam şartlarını zorlaştırırken, uzman veteriner hekim Tuğçe Kara, vatandaşların bu konuda nelere dikkat edebileceklerini anlattı. Ev ortamının korunaklı olduğunu ancak kısa tüylü hayvanların üşüyebildiğini söyleyen Kara, özellikle köpeklere kıyafet giydirilebileceğini ifade etti. Hayvanların da insanlar gibi soğuk havalarda hastalanabildiğini vurgulayan Kara, bazı tedavi durumları hariç soğuk havalarda kedi ve köpeklerin tıraş ettirilmesini önermediklerini belirtti. Ayrıca kış mevsiminde sokak hayvanları için şartların daha zorlayıcı olduğuna dikkat çeken uzman veteriner hekim, apartman garajlarında ve bodrumlarında uygun yaşam ortamları oluşturabileceğini dile getirdi.

"Kediler için biraz zor olabilir ama köpekler için evde belli aralıklarla kıyafet giydirilebilir"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan uzman veteriner hekim Tuğçe Kara, "Evdeki hayvanlar için ev ortamı korunaklı. Petekler yanıyor, doğalgazlar yanıyor ve daha sıcak ama özellikle kısa tüylü hayvanlarda üşüme olayı olabiliyor. Kendi köpeğimden örnek vereyim, evde ve klinikte sıcak ortamda durmasına rağmen çok soğuklarda titreyebiliyor. Çünkü kısa tüy yapısına sahip. Kediler için biraz zor olabilir ama köpekler için evde belli aralıklarla kıyafet giydirilebilir, yatarlarken üzerine battaniye konulabilir. Çok uzun süre üzerlerine kıyafet tutmak da doğru değil. Çünkü tüylerin, derinin hava alması gerekiyor" dedi.

"Solunum yolu enfeksiyonları, hapşırık, halsizlik, burnunda akıntı ve öksürük en sık belirtiler"

Hasta sahipleri tüy döktüğü için kedilerini tıraş ettirdiğini, ancak bunu bazı tedavi süreçleri hariç önermediklerini aktaran Kara, "Özellikle kış aylarında kesinlikle tıraş yaptırılmamalı. Çünkü o tüyler kediler için ısı yalıtım görevi görüyor. Zaten banyoya ihtiyaç duymuyoruz. Soğuk havalarda bağışıklıkları düşüyor, her türlü hastalıklara yatkınlık oluşabiliyor. Solunum yolu enfeksiyonları, hapşırık, halsizlik, burnunda akıntı ve öksürük en sık belirtiler arasında. Tıpkı insanlardaki gibi düşünebiliriz. Üst solunum yolu enfeksiyonlara önleme amaçlı bağışıklık güçlendirici takviyeler kullanılabilir" şeklinde konuştu.

"Apartmanda garajlar ve bodrumlar kış aylarında hayvanlara açılırsa biz çok mutlu oluruz"

Kış aylarında sokak hayvanları için şartların daha zorlayıcı olduğunun altını çizen Kara, sözlerine şöyle devam etti:

"En gönülden istediğimiz şey, onların da bir yuvalarının olması. Hayvan sahiplenme isteğiniz varsa önceliğinizi sokaktaki hayvanlara vermenizi tavsiye ediyorum. Apartmanda garajlar ve bodrumlar kış aylarında hayvanlara açılırsa biz çok mutlu oluruz. En azından hayvanlara barınacak bir yer olur. Böyle bir imkan yoksa strafordan ısı yalıtımı iyi kulübeler yapılabilir, besleme alanlarına konulabilir. Kış aylarında enerji ihtiyacı arttığı için daha sık besleme yapılmasını öneriyoruz. Özellikle kalorisi yüksek, kedi ve köpekler için üretilmiş mamalarla bağışıklık güçlendirici takviyeler kullanılabilir." - ESKİŞEHİR