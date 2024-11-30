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Kış Aylarında Araç Bakımına Dikkat!

Kış Aylarında Araç Bakımına Dikkat!
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Kayseri oto sanayicisi Deniz Himmetoğlu, soğuyan havalarda araçların bakımını ihmal etmemek gerektiğini vurgulayarak, antifriz derecelerinin kontrol edilmesi gerektiğini söyledi. Kışlık lastiklerin takılması ve düzenli yağ bakımlarının yapılması önemli.

Kayseri'de oto sanayicilik yapan Deniz Himmetoğlu, soğuyan havalarda araçların ihmal edilmemesi gerektiğini söyleyerek, "Özellikle kış aylarında antifriz dereceleri ölçülmeli" dedi.

Kış aylarında araçların antifriz ölçümlerinin yapılması gerektiğini söyleyen Deniz Himmetoğlu, "Şu an havaların soğuması ile birlikte iyi bir yoğunluk var sanayide. İnsanlar antifriz değişimi, lastik değişimi için sanayimize geliyorlar. Kışlık bakımında motorun yağ bakımı, sıvı bakımları, antifrizleri, lastik bakımları bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle kış aylarında, antifrizlerin derecesinin ölçtürülmesi lazım. Kışlık lastiklerin takılması lazım. Bu tür şeylere dikkat edilmesi gerekiyor. Yağ bakımları düzenli, yaptırılmadığı zaman, motorun ömrü kısalır. Motor da belli başlı arızalar vermeye başlar. Antifriz bakımını yaptırılmadığı zaman motorda kışın soğuk havalarda donma yapar. Antifriz sadece kış aylarında yapılması gereken bir ihtiyaç değil. Sürekli olması gerekiyor ki çünkü araçta metal suyla buluştuğu zaman paslanma yapar. O paslanmayı da önlemek için antifrizin sürekli olması gerekiyor araçta" dedi.

Himmetoğlu düzenli bakımların aksamaması gerektiğini söyleyerek, "Dediğimiz gibi sıvı bakımları, antifriz, yağ bakımları, lastik değişimi, bu bunlara şu anda araçlarda dikkat edilmesi gerekiyor. Vatandaşlarımıza tavsiyemiz de özellikle kış aylarında araçlarının sağlığı için düzenli bakımlarını yaptırmalarıdır" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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