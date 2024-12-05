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Kış Aylarında Araç Aküsü Kontrolü Önemli

Kış Aylarında Araç Aküsü Kontrolü Önemli
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Uzmanlar, kış aylarında araçların akülerinin donma ve boşalma sorunları yaşayabileceğine dikkati çekerek, akülerin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor. Araçlarını kullanmayan vatandaşların ise akü kutup başlarını sökmesi öneriliyor.

Kış aylarının gelmesiyle araç akülerinin problemler çıkartabileceği ve beklenmedik anlarda yolda bırakabileceğini belirten Anıl Köse, "Yolda kalmamak için aküleri yeni ya da eski olması fark etmeksizin kontrol ettirmekte fayda var" dedi.

Soğuk havanın ve kar yağışının etkili olduğu şu günlerde, şahsi araç kullanımları da azaldı. Birçok kişi, araçlarıyla dışarı çıkmak yerine toplu taşıma araçlarına yöneldi. Kış aylarında daha az kullanılan şahsi araçlarda özellikle akü ile ilgili arıza yaşanmaması için uzmanlar vatandaşları uyarıyor. Uzun süre kullanılmayan araçların akü kutup başlarının sökülmesini tavsiye eden uzmanlar, yapılacak rutin bakımların da yolda kalmanın önüne geçeceğini beliriyor.

"Yolda kalmamak için aküleri kontrol ettirmekte fayda var"

Akü kontrolü yapılan araçların daha az yolda kaldığını belirten Eskişehirli sanayici Anıl Köse, "En dikkat edilmesi gereken nokta, kontrol. Biz burada ve Türkiye'nin her yerinde ücretsiz akü kontrolleri yapıyoruz. Malum kışın eli kulağında. O yüzden yarın vatandaşın dağda, bayırda, olmadık bir yerde yolda kalmaması açısından aküleri yeni ya da eski olması fark etmeksizin kontrol ettirmekte fayda var. Akü kimyasal bir reaksiyonla enerji ürettiği için çok soğuklarda donma olabilir. Araba çok yattığı zaman boşalma yaşanabilir. Kış aylarında arabayı çok dışarıda yatırmamak gerekiyor. Bu da akünün bitmesine bir etken" dedi.

"LPG'li araçlarda akü sıkıntısı daha çok yaşanıyor"

Kullanılmayan araçlarda özellikle LPG takılıysa akünün daha çok sıkıntı çıkarttığını belirten Köse, "Fazla enerji kaybından dolayı biz bu sıkıntıyı özellikle tüplü ve LPG'li araçlarda yaşıyoruz. Onlar da 24 saat elektrik tüketimi olduğu için araba yatıyor ve kilometre yapmıyorsa aküde boşalma, hatta bozulma oluyor. Dolayısıyla zaman zaman akünün kontrol edilmesi gerekiyor. Şarjları eksikse burada şarja alıyoruz, bozuksa yenisiyle değiştiriyoruz. Yolda kalmamak adına bunlara çok dikkat etmek gerekiyor" diye konuştu.

"Kışın kullanılmayacak olan araçların akü kutup başları sökülmeli"

Kış aylarında araçlarını kullanmayacak olan vatandaşların akü kutup başlarını sökerek, akü arızalarının önüne geçebileceğini belirten Anıl Köse, şu ifadeleri kullandı:

"Garajda bekleyen arabalarda çok büyük bir sıkıntımız yok. Dışarıda yatan arabalarda sıkıntı oluyor. Eksi 5-10 derecede insanı bile bıraktığınız zaman hasta oluyor, donma tehlikesi geçiriyor. Arabalar için de aynısı geçerli. Dikkat edilmesi gereken nokta şu, vatandaş kışın arabasını yatıracağı vakit elinden geliyorsa eksi kutup başını sökecek. Benim bahsettiğim şekilde arabasını 3-4 ay yatıran birçok vatandaş var. Yaşı müsait değilse ya da ihtiyacı yoksa binmiyorlar. Binileceği zaman kutup başı geri bağlanacak. Binseniz de binmeseniz de tüplü araç 24 saat akım çekiyor. Tüpün elektronik beyni var, sürekli aküden enerji kullanıyor gibi düşünün." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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