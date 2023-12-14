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Kış Aylarında 2 Tekerlekli Araç Kullananlara Uyarı

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Eskişehir'de özel bir direksiyon kursunda öğretmenlik yapan Cengiz Kapar, kış aylarında 2 tekerlekli araç kullananlar için lastik seçiminin önemli olduğuna vurgu yaparken, yerler buzlandığı zaman toplu taşımanın tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Eskişehir'de özel bir direksiyon kursunda öğretmenlik yapan Cengiz Kapar, kış aylarında 2 tekerlekli araç kullananlar için lastik seçiminin önemli olduğuna vurgu yaparken, yerler buzlandığı zaman toplu taşımanın tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Kış mevsimine girilmesiyle birlikte yağışlar etkisini arttırıyor. Hafif sağanağın yanı sıra ülkenin pek çok noktasında önümüzdeki günlerde kar yağışları beklenirken, sürücü kursu öğretmenleri kış koşullarının etkili olduğu günlerde 2 tekerlekli araç kullanan vatandaşlara yönelik uyarılarda bulundu. Motosikletlerde ve bisikletlerde derin desenli kış lastiği, scooterlarda ise pnömatik lastikler kullanılması gerektiğini ifade eden direksiyon öğretmenleri, güçlü fren sistemlerinin önemine dikkat çekti. 2 tekerlekli araçların buzlu havalarda kesinlikle kullanılmaması gerektiğine vurgu yapan eğitimciler, yağışlı havalarda uygun teçhizatlarla hareket edilmesini ve tedbirli davranılmasını tavsiye etti.

"Lastik seçimi ve fren sistemi önemli"

Eskişehir'de özel bir direksiyon kursunda öğretmenlik yapan Cengiz Kapar, yağışlı havalarda 2 tekerlekli araçların kurallarına ve donanımına uygun kullanılmasının daha sağlıklı olacağını belirtti. Ayrıca bazı tedbirler alınması gerektiğini dile getiren Kapar, "Motosikletlerde ve bisikletlerde derin desenli kış lastikleri, scooterlarda ise pnömatik lastikler kullanılmalı. Güçlü fren sistemlerinin olması ve özellikle ABS'nin tercih edilmesi 2 tekerlik araçlardaki sürüş güvenliğini arttırır. Motosikletlerin biraz önce saydığımız tüm tedbirleri alması gerekiyor. Aktardığım tedbirlere uyarlarsa kış mevsiminde de güvenli bir şekilde sürüşlerine devam edebilirler. Bu noktada lastik seçiminin ve fren sisteminin önemine vurgu yapıyoruz. Bisiklet sürücüleri bu tedbirlerin yanı sıra kış aylarında sürüşlerine ekstra dikkat etmelidir" dedi.

"Yağışlı havalarda mutlaka uygun teçhizatla hareket edilmeli"

2 tekerlekli araçların buzlu havalarda kesinlikle kullanılmaması gerektiğine dikkat Çeken Kapar, "Elden geldiği kadarıyla yol tutuşu olduğundan emin olunmalı, güzel havalarda sürüş yapılmalı. Kayganlığın çok fazla olduğunu tespit ettiğiniz anda 2 tekerlekli araçları kullanmamalı, toplu taşımayı ve raylı sistemleri tercih etmelisiniz. Yağışlı havalarda mutlaka uygun teçhizatla hareket edilmeli. Özellikle 2 tekerlekli elektrikli araçlar ve motosikletlerde, kask ve koruyucu kıyafetlerin olması şart. Diğer taraftan genel olarak tüm araçlara bir parantez açmamız gerekirse, kesinlikle kış lastiği kullanılmalı ve tedbirli davranılmalı. 1 Aralık ile 1 Nisan arasındaki kış lastiği takma zorunluluğuna herkesin uyması gerekir. Hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğü anda kış lastiğinin yol tutuşu ve güvenli sürüşü sağladığını söyleyebiliriz. Ne olursa olsun kışın yaptığınız yolculuklarda güvenli sürüşü sağlayacak olan asıl şey lastiktir" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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